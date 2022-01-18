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    • Magazin
    • 18.01.2022 15:34
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    • 18.01.2022 15:58
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    Survivor Evrim sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Survivor Evrim Keklik diskalifiye mi oldu? Survivor Evrim kaç yaşında

    Survivor Evrim sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? TV8’in fenomen yarışmasında heyecan dorukta ve yeni sezona bomba gibi başladı. Zorlu parkur mücadelesi veren yarışmacılar şimdiden talihsiz kazalar yaşamaya başladı ve yeni bölümde Evrim Keklik’in kazası izleyicileri oldukça heyecanlandırdı ve detaylarla ilgili meraklandırdı. Peki sağlığı merak konusu olan Survivor Evrim Keklik diskalifiye mi oldu? Survivor Evrim kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatına dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Survivor Evrim sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl?

    Survivor Evrim sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Survivor Evrim Keklik diskalifiye mi oldu? Survivor Evrim kaç yaşında, aslen nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Daha önceki sezonda da yarışan ve iddialı kişiliği ile dikkatleri üzerine toplamayı başaran Evrim Keklik 2022 Survivor All Star yeni bölümünde sakatlanıyor ve yayınlanan fragman izleyicileri oldukça meraklandırıdı. İşte yaşananlar...

    Survivor Evrim sakatlandı mı? Bileği ters dönen Evrim devam edebilecek mi?

    SURVİVOR EVRİM SAKATLANDI MI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Survivor yeni bölü fragmanı heyecan yarattı. Yarışmalarda kıyasıya mücadele eden Evrim, hızla girdiği parkurda düşünce panik anları yaşadı. Adayı çığlıklarıyla inleten Evrim Keklik'in, "Annemi istiyorum" diye ağladığı anlar hafızalara kazıldı. Evrim'e ne olacağı bugünkü yeni bölüm ile belli olacak.

    SURVIVOR EVRİM KİMDİR?

    Evrim Keklik, 14 Mart 1991 doğumlu Türk voleybolcu, televizyon kişisidir.

    1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Evrim Keklik, baba tarafından aslen Çankırılıdır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur.

    Fenerbahçe'de voleybola başladı. Ardından voleybola ara vermeden 10 yıl devam eden Keklik, Galatasaray'a transfer olmuştur. Galatasaray'da 1 yıl oynayan Keklik, 2010-2011 yılları arasında Ereğli Belediyespor kadın voleybol takımına transfer edilmiş ancak omuzunda yaşadığı bir sakatlık nedeniyle voleybolu bırakmak zorunda kalmıştır.

        17 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Dominik'te denize kurulan parkurda yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Parkura önce kadın yarışmacılar çıktı. Müthiş bir mücadele verilen dokunulmazlık oyunu ilk turunda kadınlarda 8-6 skorla kazanan Ünlüler takımı oldu. Erkeklerde kıyasıya mücadele sonunda kazanan 8-6 skorla kazanan Gönüllüler takımı oldu.

        Durumun berabere olması nedeniyle bayrak oyununa gidildi. En iyilerin seçildiği bayrak yarışında 3-0 skorla kazanan Ünlüler takımı, dokunulmazlığın sahibi oldu. Böylece Ünlüler takımı, Survivor All Star'da ilk defa bir oyun kazanmış oldular.

        SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler, Survivor 2022 All Star'da bu akşam haftanın üçüncü eleme adayını belirlemek zorunda kaldı. İlk dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler, Birsen'i sürgün kampına göndermişti. 24 saat tek başına sürgünde kalan Birsen'in yanına ikinci eleme adayı olarak Sercan katılmıştı. Bu akşam, Gönüllüler takımın birinci, Survivor'ın üçüncü gitme adayı Gizem oldu
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