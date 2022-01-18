Survivor Evrim sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Survivor Evrim Keklik diskalifiye mi oldu? Survivor Evrim kaç yaşında, aslen nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Daha önceki sezonda da yarışan ve iddialı kişiliği ile dikkatleri üzerine toplamayı başaran Evrim Keklik 2022 Survivor All Star yeni bölümünde sakatlanıyor ve yayınlanan fragman izleyicileri oldukça meraklandırıdı. İşte yaşananlar...
SURVİVOR EVRİM SAKATLANDI MI, SAĞLIK DURUMU NASIL?
Survivor yeni bölü fragmanı heyecan yarattı. Yarışmalarda kıyasıya mücadele eden Evrim, hızla girdiği parkurda düşünce panik anları yaşadı. Adayı çığlıklarıyla inleten Evrim Keklik'in, "Annemi istiyorum" diye ağladığı anlar hafızalara kazıldı. Evrim'e ne olacağı bugünkü yeni bölüm ile belli olacak.
SURVIVOR EVRİM KİMDİR?
Evrim Keklik, 14 Mart 1991 doğumlu Türk voleybolcu, televizyon kişisidir.
1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Evrim Keklik, baba tarafından aslen Çankırılıdır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur.
Fenerbahçe'de voleybola başladı. Ardından voleybola ara vermeden 10 yıl devam eden Keklik, Galatasaray'a transfer olmuştur. Galatasaray'da 1 yıl oynayan Keklik, 2010-2011 yılları arasında Ereğli Belediyespor kadın voleybol takımına transfer edilmiş ancak omuzunda yaşadığı bir sakatlık nedeniyle voleybolu bırakmak zorunda kalmıştır.