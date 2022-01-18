Survivor Evrim sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Survivor Evrim Keklik diskalifiye mi oldu? Survivor Evrim kaç yaşında

17 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Dominik'te denize kurulan parkurda yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Parkura önce kadın yarışmacılar çıktı. Müthiş bir mücadele verilen dokunulmazlık oyunu ilk turunda kadınlarda 8-6 skorla kazanan Ünlüler takımı oldu. Erkeklerde kıyasıya mücadele sonunda kazanan 8-6 skorla kazanan Gönüllüler takımı oldu.

Durumun berabere olması nedeniyle bayrak oyununa gidildi. En iyilerin seçildiği bayrak yarışında 3-0 skorla kazanan Ünlüler takımı, dokunulmazlığın sahibi oldu. Böylece Ünlüler takımı, Survivor All Star'da ilk defa bir oyun kazanmış oldular.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler, Survivor 2022 All Star'da bu akşam haftanın üçüncü eleme adayını belirlemek zorunda kaldı. İlk dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler, Birsen'i sürgün kampına göndermişti. 24 saat tek başına sürgünde kalan Birsen'in yanına ikinci eleme adayı olarak Sercan katılmıştı. Bu akşam, Gönüllüler takımın birinci, Survivor'ın üçüncü gitme adayı Gizem oldu