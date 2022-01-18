Acun Ilıcalı'yı sırtından vurdu eski Survivor All-Star'daki her şeyi ifşa etti! 2022'yen en büyük darbe Sahra Işık'tan ortalık karıştı

Acun Ilıcalı'yı sırtından vurdu Survivor Sahra yaşanacakları ifşa ediyor! All-Star 2022'da sürgün kampı elenen kişiyi açıkladı... TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor bu kez içeriden birinin ifşasıyla gündemde. 2022'de All-Star olarak yapılan Survivor'ın eski yarışmacılarından biri olan Sahra Işık, Instagram'da öyle hareketlerde bulundu ki yapımın pek hoşuna gitmeyecek cinsten. Sahra Işık'ın bu hareketi tahmin üzerinden mi yoksa içeriden bilgi alıp mı yaptığı ise henüz bilinmiyor.