Gönül Dağı 48. bölüm 2. fragmanı: İlçe kazan gibi kaynıyor! Açtı ağzını yumdu gözünü!

Ramazan'ın "İçimde vicdan azabı var. Kazan gibi kaynıyor." sözlerine Asuman'ın "Senin bir suçun yok ki, bütün suç bende. Benim bu geç kalmışlıklarımda. Bütün suç bende Ramazan." karşılık verdiği Gönül Dağı 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son bölümde Ramazan'ın tiyatro sahnesinde söylediklerinden etkilenen Asuman, radikal bir kararla onu kaçırmaya karar vermişti. Bu defa rollerin değişmiş olmasıyla Asuman ve Ramazan'ı nasıl bir yolculuk bekleyeceği ise akıllarda yerini aldı. Seyirciler şimdi heyecanla 22 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak bölüme odaklandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...





ŞOK EDEN KARAR

Ramazan'ın tiyatro sahnesinde söylediklerinden etkilenen Asuman, radikal bir kararla onu kaçırmaya karar verir. Bu defa rollerin değişmiş olmasıyla Asuman ve Ramazan'ı nasıl bir yolculuk beklemektedir?