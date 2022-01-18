Hakan Sabancı ve Dilara Aksüyek fena yakalandı! Gözler Aygün Aydın’a çevrildi ‘Tehlikenin farkında mısınız?’

Olaylı bir şekilde ayrıldığı Aygün Aydın'ın paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Hakan Sabancı'nın adı geçen günlerde oyuncu Dilara Aksüyek ile anılmıştı.
Hakan Sabancı ile Dilara Aksüyek'in aşk yaşadığı iddialarının ardından çılgına dönen Aygün Aydın, sosyal medya hesabından Hakan Sabancı olduğu iddia edilen bir adamın yatak fotoğrafını paylaşmış ve uzun süre tartışmalara neden olmuştu.
Aygün Aydın paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düşerken Dilara Aksüyek'ten ilk açıklama gelmişti.