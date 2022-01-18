Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 19.01.2022 01:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.01.2022 01:27
    ABONE OL

    Hakan Sabancı ve Dilara Aksüyek fena yakalandı! Gözler Aygün Aydın’a çevrildi ‘Tehlikenin farkında mısınız?’

    Hakan Sabancı ve Dilara Aksüyek kameralardan kaçamadı! Hakan Sabancı ile birlikte olduğunu açıklamasının ardından hamile olduğunu iddia eden Aygün Aydın, aylarca magazin gündeminde yer almıştı. Aydın, son olarak Hakan Sabancı’nın adı Dilara Aksüyek’le anılmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Takip eden günlerde Dilara Aksüyek aşk iddialarını yalanlamıştı ve sosyal medyada ‘Buna en çok Aygün sevindi’ yorumları yapılmıştı. Hakan Sabancı ve Dilara Aksüyek cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü çift, bugün ilk kez birlikte görüldü. İşte detaylar...

    Hakan ve Dilara ilk kez görüntülendi! ‘Tehlikenin farkında mısınız?’

    Olaylı bir şekilde ayrıldığı Aygün Aydın'ın paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Hakan Sabancı'nın adı geçen günlerde oyuncu Dilara Aksüyek ile anılmıştı.

    Hakan Sabancı ile Dilara Aksüyek'in aşk yaşadığı iddialarının ardından çılgına dönen Aygün Aydın, sosyal medya hesabından Hakan Sabancı olduğu iddia edilen bir adamın yatak fotoğrafını paylaşmış ve uzun süre tartışmalara neden olmuştu.

    Aygün Aydın paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düşerken Dilara Aksüyek'ten ilk açıklama gelmişti.

        İDDİALARI YALANLAMIŞTI!
        İddiaları yalanlayan ünlü oyuncu, "Hakan benim arkadaşım, aramızda aşk yok" demişti.

        İLK KEZ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER
        Hakan Sabancı ve Dilara Aksüyek, bugün ilk kez birlikte görüldü. Birlikte ortak arkadaşlarının doğum günü partisine giderken görüntülenen Hakan Sabancı ile Dilara Aksüyek, kameralardan kaçamadı.

        "SADECE ARKADAŞIZ"
        Gazetecilerin 'birlikte misiniz?' sorusuna ise Hakan Sabancı cevap verdi. Sabancı, "Arkadaşımızın doğum gününe geldik. Sadece arkadaşız" diye konuştu.
            Zincirlere kesilen cezanın gerekçesi!
            Haberler Magazin Hakan Sabancı ve Dilara Aksüyek fena yakalandı! Gözler Aygün Aydın’a çevrildi ‘Tehlikenin farkında mısınız?’
                SON DAKİKA