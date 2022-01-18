Açtı ağzını yumdu gözünü! Gönül Dağı 48. bölüm 2. fragmanı: İlçe kazan gibi kaynıyor!

Cumartesi günlerinin fenomen dizisi Gönül Dağı bu hafta yine dikkatleri üzerine çekecek bir bölümle ekranlardaki yerini alacak. Son bölümde Sefer, Zahide ve Dişçi Musa, bir doktorla görüşmeye giderken Kenan ile Veysel de Kenan'ı büyüten annesinin cenazesine katılmak için yola çıkmıştı. Hepsi, sırtlandıkları dertlerle çıktıkları bu yolculuklarda, yeni gelişmeler ve sürprizlerle karşı karşıya kalmıştı. Öte yandan Asuman, radikal bir kararla Ramazan'ı kaçırmaya karar vermişti. Sevilen dizinin bugün 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte Gönül Dağı 48. bölüm 2. fragmanında yaşanacak gelişmeler...

ŞOK EDEN KARAR

Ramazan'ın tiyatro sahnesinde söylediklerinden etkilenen Asuman, radikal bir kararla onu kaçırmaya karar verir. Bu defa rollerin değişmiş olmasıyla Asuman ve Ramazan'ı nasıl bir yolculuk beklemektedir?