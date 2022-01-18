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    • Magazin
    • 18.01.2022 23:54
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    • 19.01.2022 00:03
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    Açtı ağzını yumdu gözünü! Gönül Dağı 48. bölüm 2. fragmanı: İlçe kazan gibi kaynıyor!

    Ramazan'ın "İçimde vicdan azabı var. Kazan gibi kaynıyor." sözlerine Asuman'ın "Senin bir suçun yok ki, bütün suç bende. Benim bu geç kalmışlıklarımda. Bütün suç bende Ramazan." karşılık verdiği Gönül Dağı 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son bölümde Ramazan'ın tiyatro sahnesinde söylediklerinden etkilenen Asuman, radikal bir kararla onu kaçırmaya karar vermişti. Bu defa rollerin değişmiş olmasıyla Asuman ve Ramazan'ı nasıl bir yolculuk bekleyeceği ise akıllarda yerini aldı. Seyirciler şimdi heyecanla 22 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak bölüme odaklandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Cumartesi günlerinin fenomen dizisi Gönül Dağı bu hafta yine dikkatleri üzerine çekecek bir bölümle ekranlardaki yerini alacak. Son bölümde Sefer, Zahide ve Dişçi Musa, bir doktorla görüşmeye giderken Kenan ile Veysel de Kenan'ı büyüten annesinin cenazesine katılmak için yola çıkmıştı. Hepsi, sırtlandıkları dertlerle çıktıkları bu yolculuklarda, yeni gelişmeler ve sürprizlerle karşı karşıya kalmıştı. Öte yandan Asuman, radikal bir kararla Ramazan'ı kaçırmaya karar vermişti. Sevilen dizinin bugün 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte Gönül Dağı 48. bölüm 2. fragmanında yaşanacak gelişmeler...

    ŞOK EDEN KARAR

    Ramazan'ın tiyatro sahnesinde söylediklerinden etkilenen Asuman, radikal bir kararla onu kaçırmaya karar verir. Bu defa rollerin değişmiş olmasıyla Asuman ve Ramazan'ı nasıl bir yolculuk beklemektedir?

    Öte yandan Sefer, Zahide ve Dişçi Musa, bir doktorla görüşmeye giderken Kenan ile Veysel de Kenan'ı büyüten annesinin cenazesine katılmak için yola çıkar.

    Hepsini, sırtlandıkları dertlerle çıktıkları bu yolculuklarda, nasıl gelişmeler ve sürprizler beklemektedir?

        Ramazan ve Asuman'ın barıştığını geç de olsa öğrenen amcaoğulları bunu onlardan saklayan Ramazan'la yüzleşme yaşarlar.

        Bu yüzleşme sonucunda bu zamana kadar kaçırdıkları bir gerçeğin farkına varan Taner ve Veysel, bu durumu düzeltmek için kolları sıvar. Bu yüzleşme amcaoğullarını nasıl bir maceraya sürükleyecektir?

        Öte yandan Rıfat ve Meryem görüşmeye devam ederken bu durum Hacer'i iyice rahatsız etmeye başlamıştır. Gün geçtikçe daha çok sinirlenen Hacer, Meryem'i kırar.

            Diğer yanda artık Sütçü Çaplin de görüşmelerine sıcak bakmamaktadır. Rıfat ve Meryem bu engelleri aşmayı başarabilecekler midir?

            Gedelli'de tiyatro var! Günşıl'ın yoğun emeğiyle hazırladığı tiyatro oyununun günü yaklaştıkça heyecan da artmaktadır. Herkesin bir yerinden dahil olduğu bu oyun sahnelenirken neleri beraberinde getirecektir?
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            Haberler Magazin Açtı ağzını yumdu gözünü! Gönül Dağı 48. bölüm 2. fragmanı: İlçe kazan gibi kaynıyor!
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