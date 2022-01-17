Yalnız Kurt'tan seyirciyi coşturacak öyle bir tanıtım geldi ki tüm rakiplerine kök söktürecek. Yalnız Kurt dillere destan hikayesiyle geliyor. Başrollerinde Cihan Ünal, Damla Colbay, Hasan Denizyaran, Polat Bilgin ve Murat Han gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalnız Kurt dizisinin çekimleri tam gaz devam ediyor. atv'de 5 olay isimle Yalnız Kurt fırtınası esecek. Duayen yönetmen ve yapımcı Osman Sınav Ekmek Teknesi, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve Sen Anlat Karadeniz'den sonra Yalnız Kurt dizisiyle yine çok konuşulacak. Projeden olay olacak yeni transfer haberleri geliyor ve çekimler devam ediyor.

YAKIN TARİHE IŞIK TUTACAK

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt"un yeni tanıtımı yayınlandı. atv ekranlarında çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Yalnız Kurt, yayınlanan yeni tanıtımındaki aksiyon sahneleriyle seyircide merak uyandırdı.