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    • Magazin
    • 17.01.2022 19:30
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    • 17.01.2022 20:24
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    Kuruluş Osman'da hüsranı körükleyecek ayrılık! Osman Bey'in sadık alpinin macerası bitiyor

    3. sezonda macerasını atv ekranlarında tüm hızıyla sürdüren Kuruluş Osman dizisinde seyircileri kahredecek bir ayrılık yaşanacak. Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerinde yer aldığı dizide Osman Bey'in sadık alplerinden olan Göktuğ Alp karakterini canlandıran Burak Çelik'in diziye veda edeceği öğrenildi. Dizinin ana karakterlerinden birisini canlandıran ünlü oyuncu Burak Çelik'in diziden ayrılacak olmasının ardından gözler yer alacağı yeni projeye çevrildi. İki haftadır ekranlarda yer almayan Kuruluş Osman 78. bölümüyle 19 Ocak 2022 Çarşamba akşamıyla ekranlarda yerini alacak.

    Kuruluş Osman’da yürekleri dağlayacak veda!

    Kuruluş Osman'da hüsranı körükleyecek ayrılık! Osman Bey'in sadık alpinin macerası bitiyor. Burak Özçivit'in Osman Bey'i canlandırdığı Kuruluş Osman dizisinde bomba gelişmeler yaşanıyor. Bu hafta 78. bölümüyle ekranlarda olacak dizide Gündüz Bey ve Osman Bey, Vezir Alemşah yüzünden yine karşı karşıya gelecek. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kuruluş Osman'da Göktuğ Alp karakteriyle 3 sezondur gönülleri fetheden Burak Çelik'in diziye veda edeceği öğrenildi. Göktuğ Alp'in ölümü başta Osman Bey olmak üzere tüm herkesi kahredecek.

    VEDA EDECEK

    Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerinde yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde seyircileri kahredecek bir ayrılık yaşanacak.

    Osman Bey'in sadık alplerinden olan Göktuğ Alp karakterini canlandıran Burak Çelik'in diziye veda edeceği öğrenildi.

    Dizinin ana karakterlerinden birisini canlandıran ünlü oyuncu Burak Çelik'in diziden ayrılacak olmasının ardından gözler yer alacağı yeni projeye çevrildi.

        İki haftadır ekranlarda yer almayan Kuruluş Osman 78. bölümüyle 19 Ocak 2022 Çarşamba akşamıyla ekranlarda yerini alacak.

        BURAK ÇELİK KİMDİR?

        Burak Çelik 21 Temmuz 1992, İstanbul doğumludur. Türk oyuncu ve manken olan Çelik, 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisidir.

        42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçildi. Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı.

            Dizide 100 bölüm rol aldı. Ardından "Hayat Sevince Güzel" adlı dizinin başrollerinde yer alan Çelik, Barış karakterini canlandırdı. Söz dizisinde ise Selim karakterini canlandırdı. 2019 yılında Sevgili Geçmiş'te Mahir karakterini oynadı. 2020 yılında Kuruluş Osman dizisine Kongar karakteri ile dahil olmuştur.
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            Haberler Magazin Kuruluş Osman'da hüsranı körükleyecek ayrılık! Osman Bey'in sadık alpinin macerası bitiyor
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