Kuruluş Osman'da hüsranı körükleyecek ayrılık! Osman Bey'in sadık alpinin macerası bitiyor. Burak Özçivit'in Osman Bey'i canlandırdığı Kuruluş Osman dizisinde bomba gelişmeler yaşanıyor. Bu hafta 78. bölümüyle ekranlarda olacak dizide Gündüz Bey ve Osman Bey, Vezir Alemşah yüzünden yine karşı karşıya gelecek. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kuruluş Osman'da Göktuğ Alp karakteriyle 3 sezondur gönülleri fetheden Burak Çelik'in diziye veda edeceği öğrenildi. Göktuğ Alp'in ölümü başta Osman Bey olmak üzere tüm herkesi kahredecek.

VEDA EDECEK

Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerinde yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde seyircileri kahredecek bir ayrılık yaşanacak.