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    • Magazin
    • 17.01.2022 17:01
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    • 17.01.2022 17:02
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    Survivor Hikmet'e ne oldu, neden sakatlandı? 2022 Survivor All Star Hikmet Tuğsuz sağlık durumu nasıl?

    Survivor 3. bölüm fragmanında herkesin yüreğini ağzına getiren bir olay yaşandı. Zipplineda olduğu sırada bir anda suya düşen Hikmet kaş, göz hizasında yara aldığı görüldü. Durumu kontrol eden doktor Serhad Ömercikoğlu "Burada dikeceğimiz bir şey değil. Oynamayacak." dediği görülürken Hikmet "Ben oynarım, hayır. Ben oynayacağım beni götürmeyin " diyerek itiraz etti. Bunun üzerine Serhad Ömercikoğlu sert bir uyarıda bulunarak Hikmet'i ikaz etti. Peki, Survivor Hikmet'e ne oldu, neden sakatlandı? 2022 Survivor All Star Hikmet Tuğsuz sağlık durumu nasıl? İşte merak edilenler...

    Survivor Hikmet’e ne oldu, neden sakatlandı?

    Survivor'ın 17 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde korkunç bir kaza yaşandı. 2022 Survivor All Star'ın sevilen yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz zipplineda yarıştayken kaza geçirdi. Yaşanan bu kaza yürekleri ağızlara getirdi. Şimdi seyirciler Hikmet'in sağlık durumunu merak ediyor. Peki, Survivor Hikmet'e ne oldu, neden sakatlandı? 2022 Survivor All Star Hikmet Tuğsuz sağlık durumu nasıl? İşte merak edilenler...

    SURVİVOR HİKMET'E NE OLDU, NEDEN SAKATLANDI?

    Zippline'da olduğu sırada bir anda suya düşen Hikmet kaş, göz hizasında yaralandığı görülüyor. Durumu kontrol eden doktor Serhad Ömercikoğlu "Burada dikeceğimiz bir şey değil. Oynamayacak." dediği görülürken Hikmet "Ben oynarım, hayır. Ben oynayacağım beni götürmeyin" diyerek itiraz etti. Bunun üzerine Serhad Ömercikoğlu sert bir uyarıda bulunarak Hikmet'i ikaz etti.

    SURVİVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

    Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesinde dünyaya geldi. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Tuğsuz'un sporla tanışması ilkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla başladı.

        Birçok yarışmada başarılar elde eden Tuğsuz, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti.

        Kırkpınar Başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi sporcularla birlikte olan Tuğsuz, bu isimlere antrenörlük yapmıştır.
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        Haberler Magazin Survivor Hikmet'e ne oldu, neden sakatlandı? 2022 Survivor All Star Hikmet Tuğsuz sağlık durumu nasıl?
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