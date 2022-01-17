Survivor Hikmet'e ne oldu, neden sakatlandı? 2022 Survivor All Star Hikmet Tuğsuz sağlık durumu nasıl?

SURVİVOR HİKMET'E NE OLDU, NEDEN SAKATLANDI?

Zippline'da olduğu sırada bir anda suya düşen Hikmet kaş, göz hizasında yaralandığı görülüyor. Durumu kontrol eden doktor Serhad Ömercikoğlu "Burada dikeceğimiz bir şey değil. Oynamayacak." dediği görülürken Hikmet "Ben oynarım, hayır. Ben oynayacağım beni götürmeyin" diyerek itiraz etti. Bunun üzerine Serhad Ömercikoğlu sert bir uyarıda bulunarak Hikmet'i ikaz etti.