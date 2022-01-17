Survivor panorama sunucuları kimler? 2022 Survivor panorama sunucuları ne kadar para alıyor?

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Türk sutopu oyuncusu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimi aldı. İlk olarak "Var Mısın Yok Musun?" yarışmasıyla tanındı ve bu yarışmada tanıştığı Gizem Hatipoğlu ile hayatını birleştirdi. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. Oldu. Milli bir sporcu olan Hakan Hatipoğlu, Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynadı.2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer aldı.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer aldı. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topladı. Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele ederken, gönüllüler takımına transfer oldu.