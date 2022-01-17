Survivor başladı ifşası da! O isim de sürgün adasına gidiyor tek tek hesap verecekler! All-Star 2022'nin başı dertte Acun Ilıcalı... TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor, 2022 sezonuyla ekrana gelmeye başladı. All-Star'ların yarıştığı 2022 sezonunda henüz ilk bölümden gerilim had safhadaydı. Bu sezon pek çok yeni uygulamayla karşılacak yarışmacılar. Onlardan biri de sürgün adası. Eleme adaylarının baş başa kalacağı sürgün adasına giden 2 isim Birsen Bekgöz ve Sercan Yıldırım olmuştu. Sosyal medyada 3.ismin de ifşalandığı iddia edildi. İşte detaylar.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sürgün adası kuralı seyircilerin ağzını açık bırakırken; Birsen ise ilk kez adaya giden Birsen olmuştu.
Birsen'in adaya bir kadın olarak gönderilmesi tepkilere neden olurken; ikinci isim ise Sercan olmuştu. Bu akşam ise üçüncü isim belli olacaktı ama akşam olmadan Sürgün adasına giden isim ortaya çıktı.