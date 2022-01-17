Survivor başladı ifşası da! O isim de sürgün adasına gidiyor tek tek hesap verecekler! All-Star 2022'nin başı dertte Acun Ilıcalı... TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor, 2022 sezonuyla ekrana gelmeye başladı. All-Star'ların yarıştığı 2022 sezonunda henüz ilk bölümden gerilim had safhadaydı. Bu sezon pek çok yeni uygulamayla karşılacak yarışmacılar. Onlardan biri de sürgün adası. Eleme adaylarının baş başa kalacağı sürgün adasına giden 2 isim Birsen Bekgöz ve Sercan Yıldırım olmuştu. Sosyal medyada 3.ismin de ifşalandığı iddia edildi. İşte detaylar.