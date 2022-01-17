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    • Magazin
    • 17.01.2022 15:18
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    • 17.01.2022 15:18
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    Survivor başladı ifşası da! O isim de sürgün adasına gidiyor tek tek hesap verecekler! All-Star 2022'nin başı dertte Acun Ilıcalı...

    TV 8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Survivor 2022 All-Star henüz ilk bölümlerden büyük bir kaos içerisinde bıraktı izleyicileri. Daha önceki sezonlarda yarışmış yarışmacıların yer aldığı All-Star 2022 pek çok ilkle de tanıştırdı seyirciyi. Onlardan biri de sürgün adası uygulaması. Belirli haftalar uygulanacak sürgün adası uygulamasına giden ilk isim Birsen Bekgöz, ikinci isim ise Sercan Yıldırım olmuştu. Ve merak edilen 3. isim de ifşalandı. Eğer bu iddia doğruysa o isim adaya geri döner ve kıyametleri koparır. İşte detaylar...

    Survivor başladı ifşası da!

    Survivor başladı ifşası da! O isim de sürgün adasına gidiyor tek tek hesap verecekler! All-Star 2022'nin başı dertte Acun Ilıcalı... TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor, 2022 sezonuyla ekrana gelmeye başladı. All-Star'ların yarıştığı 2022 sezonunda henüz ilk bölümden gerilim had safhadaydı. Bu sezon pek çok yeni uygulamayla karşılacak yarışmacılar. Onlardan biri de sürgün adası. Eleme adaylarının baş başa kalacağı sürgün adasına giden 2 isim Birsen Bekgöz ve Sercan Yıldırım olmuştu. Sosyal medyada 3.ismin de ifşalandığı iddia edildi. İşte detaylar.

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sürgün adası kuralı seyircilerin ağzını açık bırakırken; Birsen ise ilk kez adaya giden Birsen olmuştu.

    Birsen'in adaya bir kadın olarak gönderilmesi tepkilere neden olurken; ikinci isim ise Sercan olmuştu. Bu akşam ise üçüncü isim belli olacaktı ama akşam olmadan Sürgün adasına giden isim ortaya çıktı.

        Sevilerek takip edilen Survivor yarışmasının son bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler olmuştu. Ünlüler takımı ise yeniden potaya gitmişti.

        Eleme adaylarının belirlendiği Survivor All Star'da Sürgün adasına giden isim Sercan olmuştu. Sercan, "Ben bekliyordum bunu" yorumunda bulunurken üçüncü potaya giden isimde belli oldu.

        Survivor All Star'ı sık sık ifşalayan Kahin, üçüncü ismin Gönüllüler takımında olacağını dile getirdi. Dikkatleri üzerine çeken bu ifşa sonrasında hangi ismin potaya gideceği merak konusu oldu.

            Kahin'in iddialarına göre ise bu akşam Gönüllüler takımından Ardahan Sürgün adasına gidecek.

            Özellikle bu durum Ardahan sevenlerini üzerken; Sercan'dan sonra Ardahan'ın gidecek olması ise işleri karıştırdı.

            Acun Ilıcalı, Sürgün adası hakkında; "Orada saatlerin zor geçtiğini biliyorum. Onun dışında ilk giden 24 saat boyunca tek kalacak. İkinci giren iki kişiyle yaşayacak. Oraya gidenin Allah yardımcısı olsun" açıklamasında bulunmuştu.

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