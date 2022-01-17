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    • Magazin
    • 18.01.2022 09:25
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    • 18.01.2022 09:26
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    Survivor ekibinin ihmali ortalığı kana buldu Hikmet Tuğsuz deliye döndü! Daha önce dizi çıktı 2022'de de kafası gözü...

    Kısa bir süre önce yayın hayatına büyük beklentilerle başlayan Survivor 2022 All-Star, o beklentinin hakkını veren bir başlangıç yaptı. Son yılların en iyi yarışmacıları ve şampiyonlarının yer aldığı All-Star 2022 kadrosu, ilk bölümlerden hem yüksek gerilim hattı gibi ilişkilerle hem de üst düzey performanslarla adlarından söz ettirmeye başladı. O yarışmacılardan biri de Hikmet Tuğsuz. Daha önce katıldığı Survivor'dan sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Hikmet Tuğsuz bu kez yapımın kurbanı oldu. İşte detaylar...

    Survivor gibi programda olacak iş değil!

    Survivor gibi programda olacak iş değil! All-Star Hikmet'i yapımın hatası bitirdi yüzü gözü kan içinde kaldı! Daha önce de 2022... 15 Ocak'ta 2022 sezonuna, TV 8 ekranlarında başlayan Survivor All-Star ilk bölümlerden sosyal medyanın gündemine oturdu. Rekabetin eklendiği hayatta kalma ve şampiyon olma savaşının neler göstereceği merak edilirken daha önce şanssız bir sakatlık geçirerek Survivor'a veda eden Hikmet Tuğsuz'un bahtsızlığı kaldığı yerden devam ediyor.

    15 Ocak'ta yayınlanmaya başlayan Survivor All Star, nefes kesen bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

    Her yıl büyük bir ilgiyle izlenen Survivor, All Star kadrosuyla ekran macerasına devam ediyor. Eski yarışmacıların ünlüler ve gönüllüler olarak iki takım halinde mücadele ettiği yarışmada talihsiz bir olay yaşanıyor.

        KOPAN MAKARA YÜZÜNE İSABET EDİYOR

        Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen yarışmacılar, parkurda makaradan suya atlıyor.

        Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda gönüllüler takımından Hikmet'in asıldığı makara koparak kaşına geliyor.

        Suya düşen Hikmet, bağırarak sağlık ekibinden yardım istiyor.

            DOKTOR, OYUNA DEVAM ETMESİNE İZİN VERMİYOR

            Kaşı yarılan Hikmet'e müdahale eden doktor, oyuna devam edemeyeceğini ve hastaneye gitmesi gerektiğini söylüyor.

            Oyuna devam etmek isteyen Hikmet ise "Hayır ben oynayacağım, beni götürmeyin" diyor. Ancak doktor, yarılan yere dikiş atılması gerektiğini söyleyerek izin vermiyor.

            Hikmet Tuğsuz'un 2019'da katıldığı Survivor geçirdiği sakatlık yüzünden erken bitmişti.
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                Haberler Magazin Survivor ekibinin ihmali ortalığı kana buldu Hikmet Tuğsuz deliye döndü! Daha önce dizi çıktı 2022'de de kafası gözü...
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