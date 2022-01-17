Survivor Panaroma sunucusu Kübra Açıl kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Şeyma Subaşı kardeşi Kübra Açıl ile küs mü?

SURVİVOR PANAROMA SUNUCUSU KÜBRA AÇIL KİMDİR?

Aslen Samsunlu olan, sunuculuk ve spor muhabirliği yapan Kübra Açıl, kariyerinde "Yetenek Sizsiniz" ve "Survivor" ekiplerinde görev aldı.

İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu olan Açıl, kamera önünde ve arkasında da görev almıştır.

Şeyma Subaşı'nın ablası olarak bilinen Kübra Açıl, aynı zamanda pilates eğitmenliği yapıyor. Hamileliği dönemide 95 kiloya kadar çıkan Kübra Açıl'ın zayıflama hikayesi onu pilates eğitmeni yaptı.

Futbolcu Merthan Açıl ile evli olan Kübra Açıl'ın Duru adında birde kızı vardır. Çift geçtiğimiz aylarda ikinci bebekleri "Doruk"u da kucağına aldı.