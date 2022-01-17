Survivor Panaroma sunucusu Kübra Açıl kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Şeyma Subaşı kardeşi Kübra Açıl ile küs mü?

Survivor Panaroma başladı. Survivor All Star'ın başlamasıyla birlikte gözler Survivor Panaromadaydı. Programın sunucuları da belli oldu. Bu yıl panoramada Kübra Açıl, Hakan Hatipoğlu ve Damla Can yer alıyor. Kübra Açıl'ın sunucular arasında bulunması herkesi şaşırttı. İzleyiciler Survivor Panaroma sunucusu Kübra Açıl kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? sorularını araştırmaya koyuldu. Acun Ilıcalı ile yakın arkadaş olduklarını bilinen Kübra Açıl'ın ablası Şeyma Subaşı ile küs olup olmadığı da merak edilenler arasında. İşte konuya ilişkin bilgiler...
BİR YANINDA ESKİ BALDIZI DİĞER YANINDA YENİ SEVGİLİSİ
Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı takımının Everton ile oynadığı FA Cup karşılaşmasını tribünden izledi. Ilıcalı maçı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve eski baldızı Kübra Açıl ile birlikte izledi.
ACUN'LU DOĞUM GÜNÜ!
Şeyma Subaşı'nın ablasından gelen doğum günü paylaşımı dikkat çekti. Kızı Duru'nun 8. yaş gününü kutlayan Kübra Açıl, doğum gününde kız kardeşinin eski eşi Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı davet etti.
SURVİVOR PANAROMA SUNUCUSU KÜBRA AÇIL KİMDİR?
Aslen Samsunlu olan, sunuculuk ve spor muhabirliği yapan Kübra Açıl, kariyerinde "Yetenek Sizsiniz" ve "Survivor" ekiplerinde görev aldı.
İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu olan Açıl, kamera önünde ve arkasında da görev almıştır.
Şeyma Subaşı'nın ablası olarak bilinen Kübra Açıl, aynı zamanda pilates eğitmenliği yapıyor. Hamileliği dönemide 95 kiloya kadar çıkan Kübra Açıl'ın zayıflama hikayesi onu pilates eğitmeni yaptı.
Futbolcu Merthan Açıl ile evli olan Kübra Açıl'ın Duru adında birde kızı vardır. Çift geçtiğimiz aylarda ikinci bebekleri "Doruk"u da kucağına aldı.