Burak Kut'un eşi Cansen Yeni kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, çocukları var mı? Burak Kut'un eşi kim, ne doktoru?

BURAK KUT'UN EŞİ CANSEN YENİ KİMDİR?

Instagram'da 40 bin takipçisi bulunan Cansen Yeni Kut, "Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu" şeklindeki yoruma şu sözlerle yanıt verdi:

"10 yaşından beri bir kadının eğitiminin önemli olduğunun bilincinde olup doktor olmam, genetikte, psikolojide doktora yapmam, üç dil bilmem, yurt dışında sağlık şirketi kurup ülkeme faydalı olmam, ailem ve çocuğum dışında kimsenin ailesiyle ilgilenmemem. Bence bunların hiçbiri değildir. Allah çirkin şansı versin."