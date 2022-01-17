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    • Magazin
    • 18.01.2022 09:24
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    • 18.01.2022 09:25
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    Survivor Aleyna Kalaycıoğlu her şeyini borçlu olduğu Survivor'ı rezil etti 'iğrenç...' Acun Ilıcalı kızabilir 2022 All-Star...

    Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban oldu ama asıl kazanan Aleyna Kalaycıoğlu oldu desek yanlış olmaz. Genç yarışmacı, Survivor 2021'de performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken diğer bir yanda da seslendirdiği şarkılarla çok konuşuluyordu. Nitekim Survivor sonrasında kariyerine müzik alanında sürdürüyor bir yandan da sosyal medya reklamlarından para kazanıyor. Twitter ve Instagram'da oldukça aktif olan Aleyna Kalaycıoğlu özellikle Twitter'da, Survivor 2022 All-Star hakkında yorumlar yapıyor. İşte onlardan biri kısa sürede çok konuşuldu. Kalaycıoğlu'nun, Survivor hakkında bu yorumu Acun Ilıcalı'yı kızdıracak cinsten.

    Survivor Aleyna Kalaycıoğlu çıktığı yarışmayı yerden yere vurdu

    Survivor Aleyna Kalaycıoğlu çıktığı yarışmayı yerden yere vurdu Acun Ilıcalı çok kızacak 'iğrenç...' 2022 All-Star'da o isim... Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu bu maharetini Survivor sonrasında da sürdürüyor. Tüm şöhretini Survivor sayesinde edinen Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2022 All-Star'ın da yakın takipçisi. Twitter'da da Survivor 2022 hakkında yorumlar yapmayı ihmal etmiyor. Ancak bu kez öyle bir yorum yaptı ki adeta ateş püskürdü.

    Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu'ydu. Nitekim bu ünvanını yarışmadan sonra da devam ettirdi. Sesinin güzelliğiyle bilinen Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrasında bu yeteneğini değerlendirdi ve 'Bedelini Ödedim' adlı bir şarkı çıkardı.

    Survivor'da bir dönem Ayşe Yüksel ile yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun daha sonra Yüksel'le arası bozulmuştu. Sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan dostluğu doğmuştu. Sürekli birbirlerini kollayan ikili yarışma sonrasında da dostluklarını korumuştu. Ancak Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu'na ihanet etti.

        Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'dayken, Batuhan Karacakaya ile yakınlaşmıştı. Ancak sonrasında ikili birbirlerinin yüzlerine bile bakmamaya başlamıştı. Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor sonrası yaptığı açıklamada kimseyle yakıştırılmak istenmediğini söylemişti.

        Aleyna Kalaycıoğlu'nun olayları yarışma sonrasında da devam etti. Kalaycıoğlu'nun adı daha sonra Survivor Panorama sunucularından Gökhan Özdemir'le anıldı. Ancak ikili aşk iddialarını kati bir dille yalanladı.

        Tüm bunlar olurken Aleyna Kalaycıoğlu bir yandan da sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

            Instagram ve Twitter hesaplarını sık sık kullanan Aleyna Kalaycıoğlu, bu sezonda da yakından takip ettiği Survivor 2022 All-Star hakkında yorumlar yapmayı ihmal etmiyor. Bunun için de Twitter'ı tercih ediyor.

            Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2022 hakkında önceki gün öyle bir yorum yaptı ki görenler şaşkına döndü. Kalaycıoğlu'nun hedefinde ise, kanlısı olan Ayşe Yüksel'in yakın arkadaşı Yasin Obuz vardı.

            2020 sezonunda kadın yarışmacılara özellikle Evrim Keklik'e olan davranışlarıyla izleyicinin hafızasında kadın düşmanı olarak kalan Yasin Obuz'u diline doladı Aleyna Kalaycıoğlu.

                Yasin Obuz'un önceki bölümde Sude Burcu ve Yağmur Banda ile yaşadığı kavga sonrası bir paylaşım yapan Aleyna Kalaycıoğlu, Obuz'un yarışmada bulunmasının doğru olmadığını savunarak şöyle bir paylaşım yaptı:

                Geçen bir video izledim, bir kadına küfüre kadar ağzına geleni söyleyen birinin hala böyle bir platformda aynı şeylere devam etmesi iğrenç.

                Aleyna Kalaycıoğlu'nun bu paylaşımı kısa sürede yankı uyandırdı ve sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.
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                Haberler Magazin Survivor Aleyna Kalaycıoğlu her şeyini borçlu olduğu Survivor'ı rezil etti 'iğrenç...' Acun Ilıcalı kızabilir 2022 All-Star...
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