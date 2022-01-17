Survivor Aleyna Kalaycıoğlu her şeyini borçlu olduğu Survivor'ı rezil etti 'iğrenç...' Acun Ilıcalı kızabilir 2022 All-Star...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu çıktığı yarışmayı yerden yere vurdu Acun Ilıcalı çok kızacak 'iğrenç...' 2022 All-Star'da o isim... Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu bu maharetini Survivor sonrasında da sürdürüyor. Tüm şöhretini Survivor sayesinde edinen Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2022 All-Star'ın da yakın takipçisi. Twitter'da da Survivor 2022 hakkında yorumlar yapmayı ihmal etmiyor. Ancak bu kez öyle bir yorum yaptı ki adeta ateş püskürdü.
Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu'ydu. Nitekim bu ünvanını yarışmadan sonra da devam ettirdi. Sesinin güzelliğiyle bilinen Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrasında bu yeteneğini değerlendirdi ve 'Bedelini Ödedim' adlı bir şarkı çıkardı.
Survivor'da bir dönem Ayşe Yüksel ile yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun daha sonra Yüksel'le arası bozulmuştu. Sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan dostluğu doğmuştu. Sürekli birbirlerini kollayan ikili yarışma sonrasında da dostluklarını korumuştu. Ancak Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu'na ihanet etti.