Survivor Aleyna Kalaycıoğlu her şeyini borçlu olduğu Survivor'ı rezil etti 'iğrenç...' Acun Ilıcalı kızabilir 2022 All-Star...

Yasin Obuz'un önceki bölümde Sude Burcu ve Yağmur Banda ile yaşadığı kavga sonrası bir paylaşım yapan Aleyna Kalaycıoğlu, Obuz'un yarışmada bulunmasının doğru olmadığını savunarak şöyle bir paylaşım yaptı:

Geçen bir video izledim, bir kadına küfüre kadar ağzına geleni söyleyen birinin hala böyle bir platformda aynı şeylere devam etmesi iğrenç.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun bu paylaşımı kısa sürede yankı uyandırdı ve sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.