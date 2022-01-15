Survivor 2022 başlar başlamaz Acun Ilıcalı yayından kaldırdı! Hevesler kursaklar da kaldı TV 8'e soğuk duş reytinglerden sonra...

Survivor 2022 başlamadan fişi çekildi Acun Ilıcalı yayından kaldırdı! All-Star'a tarihte görülmemiş muamele! TV 8'de deprem... Artık bir ekran klasiği haline gelen, hayatta kalmak için rekabetin zorunlu olduğu, dünyanın en zor yarışma programı Survivor ekranlara geri döndü. 15 Ocak'ta başlayıp, muhtemel tarih olarak Haziran 2022 sonlarına doğru bitmesi beklenen Survivor öncesinde herkesi şaşırtan bir haber geldi. Acun Ilıcalı, o programı TV 8'den kaldırdı.
Acun Ilıcalı Survivor 2022 kadrosunu kısa bir süre önce kişisel Instagram hesabından duyurmuş hemen ardından Survivor 2022 All-Star'ın başlama tarihi olarak 15 Ocak 2022 işaret edilmişti.
SURVIVOR ÜNLÜLER YARIŞMACILARI
Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Birsen Bekgöz