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    • Magazin
    • 15.01.2022 07:02
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    • 15.01.2022 07:02
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    Sinan Akçıl’a hayran şoku: İyilik yaptığı genç şikayet etti!

    Garson A.K., hayranı olduğu Sinan Akçıl’la fotoğraf çektirdiği için çalıştığı otelden ceza aldı. Genç adam, Akçıl’a “Seninle fotoğraf çektirdim diye bana uzaklaştırma verdiler” diye mesaj attı. Akçıl, garsonun çalıştığı oteli arayıp işe dönüşünü sağladı. Ancak A.K., mesajını takipçileriyle paylaşıp kendisini küçük düşürdüğü gerekçesiyle Akçıl’dan şikayetçi oldu.

    Ünlü sanatçıya şok! İyilikten maraz doğdu

    Sinan Akçıl'ın hayranı olan A.K., Beşiktaş'taki bir otelde garson olarak çalışıyordu. 22 Kasım akşamı Akçıl, etkinlik için otele geldi. İddiaya göre hayranı olduğu sanatçıyı otelde gören genç adam, ünlü sanatçıyla fotoğraf çektirdi. Etkinlik sonrası sosyal medyada fotoğrafı paylaşan A.K., otel yetkilileri tarafından cezalandırıldı.

    HAYRANINI YALNIZ BIRAKMADI
    Bunun üzerine Akçıl'a "Abi seninle fotoğraf çektirdim diye bana uzaklaştırma verdiler" diye sosyal medyadan mesaj atan Akın, ertesi gün haberlere konu olduğunu gördü.

    Çünkü ünlü sanatçı, genç adamın kendisine gönderdiği mesajı anlık paylaşımla 3 milyon takipçisine göndermişti. Akçıl, genci yalnız bırakmamış, otel yetkililerini arayarak genci işe geri aldırmıştı.

        Fakat mesajında işten çıkarılmadığını belirten A.K., buna rağmen 'Sinan Akçıl kendisiyle fotoğraf çektirdiği için işten kovulan gence sahip çıktı' şeklindeki haberlerle ifşa edildiğini ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Genç garson A.K., Akçıl'ın sırf reklam yapmak amacıyla mesajları ifşa ederek suç işlediğini ileri sürdü. Dilekçesinde, Akçıl'la aralarında geçen yazışmada işten çıkarılma gibi bir durumun olmadığını, küçük düşürüldüğünü, aile ve sosyal çevresinde borçlu damgasıyla lanse edildiğini iddia etti. Sabah'ta yer alan habere göre, A.K.'nın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Haberler Magazin Sinan Akçıl’a hayran şoku: İyilik yaptığı genç şikayet etti!
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