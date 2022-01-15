Sinan Akçıl’a hayran şoku: İyilik yaptığı genç şikayet etti!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç garson A.K., Akçıl'ın sırf reklam yapmak amacıyla mesajları ifşa ederek suç işlediğini ileri sürdü. Dilekçesinde, Akçıl'la aralarında geçen yazışmada işten çıkarılma gibi bir durumun olmadığını, küçük düşürüldüğünü, aile ve sosyal çevresinde borçlu damgasıyla lanse edildiğini iddia etti. Sabah'ta yer alan habere göre, A.K.'nın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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