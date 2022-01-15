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    • Magazin
    • 15.01.2022 16:25
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    • 15.01.2022 16:25
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    Survivor All Star 2022 kadrosu: Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları kimlerdir?

    Heyecanla beklenen Survivor All Star 2022 yarışması TV 8 ekranlarında bugün başlıyor. Yeni sezon öncesinde Gönüllüler ve Ünlüler takımında yer alan isimler tek tek duyurulmuş ve özellikle kadroda yer alan isimler dikkat çekmişti. MasterChef'in geçtiğimiz günlerde final yapmasıyla Survivor ekranlarda yerini alıyor. Bu sezon rekabetin kıyasıya süreceği yarışmadaki yarışmacıları merak eden seyirciler bu doğrultuda Survivor All Star 2022 kadrosu hakkında yaptığı araştırmaları sıklaştırdı. Peki, Survivor All Star 2022 Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları kimlerdir? İşte o isimler...

    Survivor All Star 2022 kadrosu: Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları kimlerdir?

    Survivor All Star 2022 için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Her yıl TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı yine bomba gibi isimlerle ekranlarda merhaba diyor. Geçtiğimiz sezonlarda Survivor'da yer alan pek çok isim yarışma programında yine boy gösterecek. Bu isimleri heyecanla bekleyenler ise özellikle akşam saatleriyle birlikte Survivor All Star 2022 kadrosu hakkında araştırmalarını artırdı. Survivor All Star 2022 Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları kimlerdir sorusu günün en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

    SURVİVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜLER KADROSU YARIŞMACILARI

    Adem Kılıçcı

    Aycan Yanaç

    Barış Murat Yağcı

    Batuhan Karacakaya

    Birsen Bekgöz

    Çağan Atakan Arslan

    Elif Gören

    Furkan Kızılay

    Mert Öcal-

    Merve Aydın

    Nagihan Karadere

    Sercan Yıldırım

    Sema Aydemir

    SURVİVOR ALL STAR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU YARIŞMACILARI

    Anıl Berk Baki

    Ardahan Uzkanbaş

    Berkan Karabulut

    Nisa Bölükbaşı

    Berna Keklikler

    Gökhan Keser

    Ogeday Girişken

    Evrim Keklik

    Yasin Obuz

    Gizem Kerimoğlu

    Hikmet Tuğsuz

    Sude Burcu

    Seda Aydemir
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    Haberler Magazin Survivor All Star 2022 kadrosu: Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları kimlerdir?
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