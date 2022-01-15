Survivor All Star 2022 kadrosu: Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları kimlerdir?

Survivor All Star 2022 için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Her yıl TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı yine bomba gibi isimlerle ekranlarda merhaba diyor. Geçtiğimiz sezonlarda Survivor'da yer alan pek çok isim yarışma programında yine boy gösterecek. Bu isimleri heyecanla bekleyenler ise özellikle akşam saatleriyle birlikte Survivor All Star 2022 kadrosu hakkında araştırmalarını artırdı. Survivor All Star 2022 Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları kimlerdir sorusu günün en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. İşte merak edilen sorunun yanıtı...
SURVİVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜLER KADROSU YARIŞMACILARI
Adem Kılıçcı
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Birsen Bekgöz
Çağan Atakan Arslan
Elif Gören
Furkan Kızılay
Mert Öcal-
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sercan Yıldırım
Sema Aydemir
SURVİVOR ALL STAR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU YARIŞMACILARI
Anıl Berk Baki
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Nisa Bölükbaşı
Berna Keklikler
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu
Hikmet Tuğsuz
Sude Burcu
Seda Aydemir