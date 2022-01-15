Acun Ilıcalı kızları kaza son dakika: Acun Ilıcalı'nın kızları kimlerdir? Yasemin ve Leyla Ilıcalı kimdir, sağlık durumu nasıl?

Acun Ilıcalı kızlarının içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı. Ilıcalı'nın özel şoförünün kullandığı 34 Z 1717 plakalı cip, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Cip, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Peki, Acun Ilıcalı'nın kızları kimlerdir? Yasemin ve Leyla Ilıcalı kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
Kaza, öğle saatlerinde, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Acun Ilıcalı'nın özel şoförünün kullandığı 34 Z 1717 plakalı cip, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Yol kenarına savrulan cip, ormanın içine doğru sürüklendi. Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cipte yaralanan olmadı. Cip, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Sürücü ve Ilıcalı'nın kızları da başka araçla gidecekleri yere götürüldü. Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın, Kartalkaya tatilinden döndükleri öğrenildi.
BANU ILICALI KİMDİR?
Acun Ilıcalı'nın Banu Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 29 Ocak 1990 tarihinde doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi.
LEYLA ILICALI KİMDİR?
Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı çiftinin büyük kızları olan Leyla Ilıcalı, 2004 yılında dünyaya geldi. Seneler önce Yeteneksizsiniz yarışmasına katılan Leyla Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programında arkadaşlarıyla şarkı söylemişti.