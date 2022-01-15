Acun Ilıcalı kızları kaza son dakika: Acun Ilıcalı'nın kızları kimlerdir? Yasemin ve Leyla Ilıcalı kimdir, sağlık durumu nasıl?

BANU ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın Banu Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 29 Ocak 1990 tarihinde doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi.

LEYLA ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı çiftinin büyük kızları olan Leyla Ilıcalı, 2004 yılında dünyaya geldi. Seneler önce Yeteneksizsiniz yarışmasına katılan Leyla Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programında arkadaşlarıyla şarkı söylemişti.