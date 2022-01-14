Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 14 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi kazanan yarışmacı kim oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'in sevilen yarışması için nefesler tutuldu ve birinci olacak isim merak konusu oldu. Birbirinden iddialı yarışmacının mutfakta hünerlerini sergilediği yarışmada final günü geldi çattı ve bir kişi büyük ödülü kapacak. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz en yüksek puanını alarak ödülü kapan kim oldu?
14 OCAK ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Yemekteyiz'de haftanın birinci olan ism henüz açıklanmadı, Zuhal Topal tarafından birinci olan yarışmacı duyurulduğunda haberimizde yer alacaktır..
YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ? HAFTANIN PUAN DURUMU!
Puanlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
Can:
Yeşim:
Ayşe:
Miraç:
Şengül: