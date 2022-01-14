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    • Magazin
    • 14.01.2022 16:04
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    • 14.01.2022 16:29
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    Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 14 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL’yi kazanan yarışmacı kim oldu?

    Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi hangi yarışmacı oldu? Her Cuma olduğu gibi bugün de heyecan dolu bir haftanın finali yaşanacak. Hafta içi her gün TV8 gündüz kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen yarışmada heyecan dorukta ve başarılı sunucu Zuhal Topal’ın birinci ismi açıklaması merakla beklenir oldu. Birbirinden iddialı, yetenekli dört yarışmacı mutfaktaki el lezzetlerini sergileyerek puanları kapmaya çalıştı. Peki 14 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL’yi kazanan isim kim oldu? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 14 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi kazanan yarışmacı kim oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'in sevilen yarışması için nefesler tutuldu ve birinci olacak isim merak konusu oldu. Birbirinden iddialı yarışmacının mutfakta hünerlerini sergilediği yarışmada final günü geldi çattı ve bir kişi büyük ödülü kapacak. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz en yüksek puanını alarak ödülü kapan kim oldu?

    14 OCAK ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Yemekteyiz'de haftanın birinci olan ism henüz açıklanmadı, Zuhal Topal tarafından birinci olan yarışmacı duyurulduğunda haberimizde yer alacaktır..

    YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ? HAFTANIN PUAN DURUMU!

    Puanlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    Can:

    Yeşim:

    Ayşe:

    Miraç:

    Şengül:

        YEMEKTEYİZ SUNUCUSU ZUHAL TOPAL KİMDİR?

        Türk program sunucusu ve dizi oyuncusu Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 12 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu var.

        2003-2006 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. Atv'de yayımlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam dizisinde birkaç bölümde oynamıştır. Sonrasında ise Zuhal Topal'la İzdivaç adında bir evlilik programı sunmuştur. Kanal D'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır.

        2011-2013 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan ve 91 bölüm süren Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koydu. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödülleri'nde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu Ödülü"nün sahibi oldu. Daha sonra 2018-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" isimli yemek yarışmasını sundu. 3 sezon yayımlanan yarışma 625. bölümü ile sezon finali yapıp ekranlara veda etti. Yine 2021'de TV8'de yemek programı olan "Yemekteyiz" programının sunuculuğunu üstlendi ve program "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" olarak 13 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmaya başladı.
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        Haberler Magazin Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 14 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL’yi kazanan yarışmacı kim oldu?
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