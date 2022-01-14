MasterChef ikincisi Hasan Biltekin kimdir, nereli kaç yaşında? 14 Ocak 2022 MasterChef birincisi Hasan'ın aldığı puan...

MASTERCHEF HASAN KAÇ PUAN ALDI?

14 Ocak 2022 Cuma günü canlı yayınla ekrana gelen MasterChef yarışmasında Hasan'ın aldığı puan 127 puan

BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

2021 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de 1.ye lüks bir otomobil verilecek. 2018 yılında ise MasterChef şampiyonuna 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019 ve 2020'de ise son model bir otomobil ödülü verilmişti. Para ödülünün yanı sıra ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilogram olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunudur. Yemek sektöründe liseden beri yer alıyor ve Nevşehir Belediyespor'un mutfak şefliğini yapıyor.

Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılmıştır ve madalyaları ile kupaları bulunmaktadır. MasterChef'e iki kez katılan Biltekin, geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edememiştir.