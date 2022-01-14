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    • Magazin
    • 15.01.2022 08:57
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    • 15.01.2022 08:57
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    MasterChef ikincisi Hasan Biltekin kimdir, nereli kaç yaşında? 14 Ocak 2022 MasterChef birincisi Hasan'ın aldığı puan...

    Hasan Biltekin ve Kaşıkçı iki gün üst üste en yüksek puanı alıp son final gecesini rahat geçirmek için perşembe günü yarıştı. Üç farklı yemek hazırlayan yarışmacılardan Eren ilk yemeği ile 24 alırken, Hasan ise 20 puan aldı. İkinci yemekte de en yüksek puanı alan Eren üçüncü ve son yemeğinde 65 puan aldı. Hasan ise 59 puanda kaldı. İlk final turunda Eren birinci oldu. Gözler bu akşamki son final gecesindeydi. Bu akşam ise kazanan isim Hasan oldu. Peki MasterChef ikincisi Hasan Biltekin kimdir, nereli kaç yaşında? 14 Ocak 2022 MasterChef birincisi Hasan kaç puan aldı?

    MasterChef şampiyonu Hasan Biltekin kimdir, nereli kaç yaşında?

    MasterChef yarışmasında finale gelindi. Bu akşam son kez yarışan Hasan Biltekin ve Kaşıkçı canını dişine taktı. Finale kalmayı başaran iki yarışmacıdan yemeği en çok beğenilen Hasan Biltekin oldu. Peki MasterChef şampiyonu Hasan Biltekin kimdir, nereli kaç yaşında? 14 Ocak 2022 MasterChef birincisi Hasan kaç puan aldı?

    MASTERCHEF HASAN KAÇ PUAN ALDI?

    14 Ocak 2022 Cuma günü canlı yayınla ekrana gelen MasterChef yarışmasında Hasan'ın aldığı puan 127 puan

    BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

    2021 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de 1.ye lüks bir otomobil verilecek. 2018 yılında ise MasterChef şampiyonuna 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019 ve 2020'de ise son model bir otomobil ödülü verilmişti. Para ödülünün yanı sıra ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.

    MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilogram olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunudur. Yemek sektöründe liseden beri yer alıyor ve Nevşehir Belediyespor'un mutfak şefliğini yapıyor.

    Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılmıştır ve madalyaları ile kupaları bulunmaktadır. MasterChef'e iki kez katılan Biltekin, geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edememiştir.
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    Haberler Magazin MasterChef ikincisi Hasan Biltekin kimdir, nereli kaç yaşında? 14 Ocak 2022 MasterChef birincisi Hasan'ın aldığı puan...
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