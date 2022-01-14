Kan değişimi başladı suretler beliriyor! Sadakatsiz yeni aile sürpriziyle seyircisini mest edecek. Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Sadakatsiz 2022 yılında yayınlanacak ilk bölümüyle gelecek hafta seyircisini ağırlayacak. İki haftadır ekranlarda olmayan diziye iki ünlü isim katılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Karaoğlu ile Gizem Ünsal yeni rolleriyle Sadakatsiz'de boy gösterecek.

YENİ BÖLÜM HAFTAYA...

Yeni yıla diğe tüm diziler gibi kısa süreliğine ekranlara veda eden Sadakatsiz 19 Ocak Çarşamba günü 46. bölümüyle izleyici karşısına olacak.