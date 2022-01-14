Kan değişimi başladı suretler beliriyor! Sadakatsiz yeni aile sürpriziyle seyircisini mest edecek. Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Sadakatsiz 2022 yılında yayınlanacak ilk bölümüyle gelecek hafta seyircisini ağırlayacak. İki haftadır ekranlarda olmayan diziye iki ünlü isim katılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Karaoğlu ile Gizem Ünsal yeni rolleriyle Sadakatsiz'de boy gösterecek.
YENİ BÖLÜM HAFTAYA...
Yeni yıla diğe tüm diziler gibi kısa süreliğine ekranlara veda eden Sadakatsiz 19 Ocak Çarşamba günü 46. bölümüyle izleyici karşısına olacak.
İKİ YENİ İSİM KATILDI
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı diziye iki yeni oyuncu katılıyor.
Ünlü oyuncular Deniz Karaoğlu ile Gizem Ünsal'ın Ali'nin (Alp Akar) kız arkadaşının ailesine hayat vereceği öğrenildi. Bomba gelişmelerin yaşanacağı Sadakatsiz'in yeni bölümde heyecan yine dorukta olacak.