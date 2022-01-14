Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 14.01.2022 15:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.01.2022 15:33
    ABONE OL

    Kan değişimi başladı suretler beliriyor! Sadakatsiz yeni aile sürpriziyle seyircisini mest edecek

    2022 yılının ilk iki haftasında diğer diziler gibi kısa süreliğine ekranlara veda eden Sadakatsiz 19 Ocak Çarşamba günü 46. bölümüyle izleyici karşısına olacak. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı diziye iki yeni oyuncu katılıyor. Ünlü oyuncular Deniz Karaoğlu ile Gizem Ünsal'ın Ali'nin (Alp Akar) kız arkadaşının ailesine hayat vereceği öğrenildi. Bomba gelişmelerin yaşanacağı Sadakatsiz'in yeni bölümde heyecan yine dorukta olacak.

    Sadakatsiz’den iki yeni transfer!

    Kan değişimi başladı suretler beliriyor! Sadakatsiz yeni aile sürpriziyle seyircisini mest edecek. Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Sadakatsiz 2022 yılında yayınlanacak ilk bölümüyle gelecek hafta seyircisini ağırlayacak. İki haftadır ekranlarda olmayan diziye iki ünlü isim katılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Karaoğlu ile Gizem Ünsal yeni rolleriyle Sadakatsiz'de boy gösterecek.

    YENİ BÖLÜM HAFTAYA...

    Yeni yıla diğe tüm diziler gibi kısa süreliğine ekranlara veda eden Sadakatsiz 19 Ocak Çarşamba günü 46. bölümüyle izleyici karşısına olacak.

    İKİ YENİ İSİM KATILDI

    Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı diziye iki yeni oyuncu katılıyor.

    Ünlü oyuncular Deniz Karaoğlu ile Gizem Ünsal'ın Ali'nin (Alp Akar) kız arkadaşının ailesine hayat vereceği öğrenildi. Bomba gelişmelerin yaşanacağı Sadakatsiz'in yeni bölümde heyecan yine dorukta olacak.

        İŞTE 46. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

        Asya'nın evinde ortaya çıkan gizli kamera Aras'ı delirtir. Bunu Volkan'ın yaptığına emin olan Aras Asya'nın tüm uyarılarına rağmen onu dinlemez.

        Volkan ve Derin'in evini basan Aras adeta öfkeden çıldırır. Derin ve Volkan da oldukça şaşkındır. Asya ise gördüklerine inanamaz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        MSB duyurdu: Anıtkabir Komutanı görevden alındı
        Haberler Magazin Kan değişimi başladı suretler beliriyor! Sadakatsiz yeni aile sürpriziyle seyircisini mest edecek
            SON DAKİKA