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    • Magazin
    • 15.01.2022 09:19
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    • 15.01.2022 09:21
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    Survivor Ogeday Nisa Bölükbaşı aşkı için öyle şeyler söyledi ki! Nisa evde kuduracak! Survivor All-Star 2022 aşk yuvası

    Survivor 2020'nin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri de Nisa Bölükbaşı'ydı. Gerek Cemal Can Canseven'le olan dostluğu gerekse ilginç tavırlarıyla adından bolca söz ettiren Nisa Bölükbaşı aynı zamanda Sercan Yıldırım'ın büyük aşkı olarak hafızalarda kaldı. Yarışma sonrası Barış Murat Yağcı'yla aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı'nın bu ilişkisi olaylı bir şekilde bitmişti. Survivor 2020 All Star'a katılması beklenen Nisa Bölükbaşı'nın adı geçtiğimiz günlerde eski Survivor şampiyonlarından Ogeday Girişken'le anılmıştı. Ve günler sonra Ogeday Girişken'den öyle bir Nisa Bölükbaşı açıklaması geldi ki sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

    Survivor Ogeday’dan akıllara zarar Nisa sözleri

    Survivor Ogeday'dan akıllara zarar Nisa sözleri 'evet de demiyorum hayır da! Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! Barış'tan... Survivor 2020'yle hayatlarımıza giren Nisa Bölükbaşı şimdilerde bir sosyal medya fenomeni. Yarışmanın olaylı isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı bir süre önce yarışma sonrası aşk yaşamaya başladığı Barış Murat Yağcı'yla ilişkisini sona erdirmişti. Nisa Bölükbaşı'nın adı daha sonra Survivor şampiyonlarından Ogeday Girişken'le anılmıştı. Ogeday Girişken, All-Star'a gitmeden öyle bir açıklama yaptı ki ortalık karıştı.

    Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı gerek program esnasında gerek program sonrasında adından sık sık söz ettirdi. Survivor 2020'de performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken Nisa Bölükbaşı'nın program sonrasındaki değişimi çok konuşulmuştu. Survivor 2020 yarışmacıları hem oyunlardaki performansıyla hem de özel hayatıyla çok konuşulmuştu. Survivor'da en çok konuşulan kadın yarışmacılardan biri Nisa Bölükbaşı'ydı.

    Öte yandan program sonrasında, Barış Murat Yağcı ile yaşadığı ilişkiyi duyurmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Geçtiğimiz dönemlerde ikili, yollarını ayırma kararı verdiğini açıkladı.

        Nisa Bölükbaşı'nın adı sonrasında bir başka Survivor yarışmacısı hatta şampiyonuyla anılmıştı.

        O isim Survivor şampiyonlarından Ogeday Girişken'di. Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı'nın 15 Ocak akşamı yayınlanmaya başlayacak olan Survivor All-Star'da birlikte yarışacak. Aynı zamanda Nisa'nın eski erkek arkadaşı Barış Murat Yağcı da kadroda.

        İki isim, arkadaşlarıyla beraber Kapadokya tatiline gidip bir de oradan fotoğraf paylaşınca ortalık karışmıştı.

            Kimi çevreler Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'in flört ettiğini ve birbirlerine çok yakıştıklarını söylerken, kimi çevrelerse birlikte Survivor'a gideceklerini ve yakın arkadaş olduklarını söylüyordu. Ancak önceki gün Ogeday Girişken öyle bir açıklama yaptı ki ortalık karıştı.

            'NE EVET DERİM NE HAYIR'

            Ogeday Girişken'den Nisa Bölükbaşı ile aralarında olanlar hakkında ilk açıklamayı yaptı.

            Survivor öncesi yarışmacılarla yapılan röportajlar esnasında Nisa ile aralarında çıkan aşk dedikoduları hakkında konuşan Ogeday, "Çıkan haberlere evet de demiyorum, hayır da demiyorum; havada bırakıyorum." ifadelerini kullandı.
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                Haberler Magazin Survivor Ogeday Nisa Bölükbaşı aşkı için öyle şeyler söyledi ki! Nisa evde kuduracak! Survivor All-Star 2022 aşk yuvası
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