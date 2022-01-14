Survivor Ogeday Nisa Bölükbaşı aşkı için öyle şeyler söyledi ki! Nisa evde kuduracak! Survivor All-Star 2022 aşk yuvası

Survivor Ogeday'dan akıllara zarar Nisa sözleri 'evet de demiyorum hayır da! Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! Barış'tan... Survivor 2020'yle hayatlarımıza giren Nisa Bölükbaşı şimdilerde bir sosyal medya fenomeni. Yarışmanın olaylı isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı bir süre önce yarışma sonrası aşk yaşamaya başladığı Barış Murat Yağcı'yla ilişkisini sona erdirmişti. Nisa Bölükbaşı'nın adı daha sonra Survivor şampiyonlarından Ogeday Girişken'le anılmıştı. Ogeday Girişken, All-Star'a gitmeden öyle bir açıklama yaptı ki ortalık karıştı.
Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı gerek program esnasında gerek program sonrasında adından sık sık söz ettirdi. Survivor 2020'de performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken Nisa Bölükbaşı'nın program sonrasındaki değişimi çok konuşulmuştu. Survivor 2020 yarışmacıları hem oyunlardaki performansıyla hem de özel hayatıyla çok konuşulmuştu. Survivor'da en çok konuşulan kadın yarışmacılardan biri Nisa Bölükbaşı'ydı.
Öte yandan program sonrasında, Barış Murat Yağcı ile yaşadığı ilişkiyi duyurmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Geçtiğimiz dönemlerde ikili, yollarını ayırma kararı verdiğini açıkladı.