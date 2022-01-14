Huzurun mumla arandığı Çukurova'dan transfer haberi var! Demir ve Fekeli'nin yerine geliyor. Bir Zamanlar Çukurova'da bomba bir transfer gelişmesi yaşandı. Vahide Perçin'in eski eşi Bir Zamanlar Çukurova'ya Haşmet Çolak karakteriyle geliyor. Hilal Altınbilek'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken dizi bomba bir transfer gelişmesiyle gündeme geldi. Usta oyuncu Altan Gördüm dizinin kadrosuna dahil olurken yeni vedaların yaşanacağı iddiası izleyicileri üzdü. Usta oyuncu güçlü bir toprak ağasını canlandıracak. Dizinin yeni bölüm tarihi ise henüz açıklanmadı. Açıklandığı an haberimizde yer alacaktır.

HAŞMET ÇOLAK GELİYOR

Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonuyla ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye Vahide Perçin'in eski eşi Altan Gördüm, Haşmet Çolak karakteriyle dahil oluyor.