Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 14.01.2022 09:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.01.2022 09:57
    ABONE OL

    Huzurun mumla arandığı Çukurova'dan transfer haberi var! Demir ve Fekeli'nin yerine geliyor!

    Yeni yıl arası veren Bir Zamanlar Çukurova Hünkar karakteriyle çok sevilen Vahide Perçin geçen sezon diziye veda eden isimlerden olmuştu. Bu sezon diziye Vahide Perçin'in eski eşi Altan Gördüm, Haşmet Çolak karakteriyle dahil oluyor. Gelen bilgilere göre, Altan Gördüm'ün dizide güçlü bir toprak ağası olan Haşmet'e hayat vereceği öğrenildi. Kulislerde Bir Zamanlar Çukurova'da yeni ayrılıkların yaşanacağı sık sık dile getirilirken bomba bir transfer gelişmesi yaşandı. Bugüne kadar pek çok dizi ve filmde izlediğimiz usta oyuncu Altan Gördüm Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna katıldı. Ancak Gördüm'ün dizide oynayacağı karakterin Fekeli'ye benzer bir karakter olması bekleniyor.

    Bir Zamanlar Çukurova’dan bomba transfer!

    Huzurun mumla arandığı Çukurova'dan transfer haberi var! Demir ve Fekeli'nin yerine geliyor. Bir Zamanlar Çukurova'da bomba bir transfer gelişmesi yaşandı. Vahide Perçin'in eski eşi Bir Zamanlar Çukurova'ya Haşmet Çolak karakteriyle geliyor. Hilal Altınbilek'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken dizi bomba bir transfer gelişmesiyle gündeme geldi. Usta oyuncu Altan Gördüm dizinin kadrosuna dahil olurken yeni vedaların yaşanacağı iddiası izleyicileri üzdü. Usta oyuncu güçlü bir toprak ağasını canlandıracak. Dizinin yeni bölüm tarihi ise henüz açıklanmadı. Açıklandığı an haberimizde yer alacaktır.

    HAŞMET ÇOLAK GELİYOR

    Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonuyla ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye Vahide Perçin'in eski eşi Altan Gördüm, Haşmet Çolak karakteriyle dahil oluyor.

    Aynı haberde yer alan bilgilere göre, Altan Gördüm'ün dizide güçlü bir toprak ağası olan Haşmet'e hayat vereceği öğrenildi.

    Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın peş peşe veda ettiği dizi kadrosuna İbrahim Çelikkol, Erkan Bektaş önemli isimleri dahil ederek kadrosunu güçlendirdi.

        ALTAN GÖRDÜM KİMDİR?

        Altan Gördüm 1 Aralık 1958 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 1978 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. 1979-1980 sezonunda Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kurslarına katıldı.

        1995-1996 sezonuna kadar, AST'de, oyuncu, yönetmen, yönetici ve eğitmen olarak görev yaptı. 1996-2000 yılları arasında özel nedenlerden dolayı, İzmir'de yaşadı. 2000 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan aldığı davetle, yetişmiş sanatçı kontenjanından, Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosuna katıldı. Ankara Sanat Tiyatrosu'ndaki pek çok oyunda rol aldı.

        Bir dönem tiyatro sanatçısı Vahide Perçin'le evli olan Gördüm, 2009 yılında Vahide Perçin ile birlikte İstanbul'da AKADEMİ 35BUÇUK SANAT EVİ isimli oyunculuk okulunu kurmuştur. 2013 senesinde eşi ile boşanmıştır. 1994 doğumlu Alize isminde bir kızları var. Altan Gördüm, Hayat Bilgisi dizisinde Panzer Emin Hoca karakterine, Kavak Yelleri dizisinde Kamil karakterine hayat verdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yargıtay’dan HDP/PKK açıklaması
        Haberler Magazin Huzurun mumla arandığı Çukurova'dan transfer haberi var! Demir ve Fekeli'nin yerine geliyor!
            SON DAKİKA