Senem Kuyucuoğlu hakkında bilgiler... Senem Kuyucuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bacak boyu 123 cm olan Senem Kuyucuoğlu, modellik yarışmalarında elde ettiği derecelerin ardından kariyerine devam etti. Çeşitli defile ve organizasyonlarda yer aldı. 2009'un Mart ayında Fashion One TV'nin ekran yüzü olan Kuyucuoğlu, yine aynı kanalda Moda Polisi adlı moda programını sundu.

Nisan 2009'da katıldığı Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'yi Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) temsil etme hakkını elde etti. 24 Ağustos 2009'da Bahamalar'da yapılan Kâinat Güzellik Yarışması öncesi rahatsızlanan Kuyucuoğlu, podyuma iğne olarak çıkarak Türkiye'yi temsil etti; ancak dereceye giremedi.