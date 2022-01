Senem Kuyucuoğlu hakkında bilgiler... Senem Kuyucuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

SENEM KUYUCUOĞLU KİMDİR, KAÇ, YAŞINDA, NERELİ?

Senem Kuyucuoğlu, 22 Eylül 1990 İzmir doğumludur. Modellik yapan Kuyucuoğlu güzellik yarışmalarında derece almıştır. Türkiye adına 2009 Kâinat Güzellik Yarışması'na katılan Kuyucuoğlu Boxer dergisinin 2009 yılında okur oylarıyla belirlediği Türkiye'nin en seksi 50 kadını sıralamasında da 3. sırada yer almıştır.

Senem Kuyucuoğlu modelliğe 14 yaşında başladı. 2006 yılında, henüz 15 yaşını doldurmamışken Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye yarışma programına katıldı ve burada ikinci oldu. 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasında "Türkiye'nin en iyi modeli" seçilen Kuyucuoğlu, aynı yıl düzenlenen Best Model of the World yarışmasına Türkiye adına katıldı ve burada da "Dünyanın en iyi ikinci modeli" seçildi.