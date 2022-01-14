Survivor 2022 All Star yarışmacısı Sude Burcu kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi kim? Sude Burcu kimdir?

Sude Burcu kimdir? TV8'de yarın başlayacak olan ve heyecan dolu geri sayımın yaşandığı Survivor 2022 All Star'da birbirinden iddialı yarışmacılar yer alacak. Daha önce yarışan ve performansı ile dikkat çeken Sude Burcu'nun hayatına dair bilgiler izleyiciler tarafından oldukça merak edildi ve araştırılmaya başlandı. Peki Survivor 2022 All Star yarışmacısı Sude Burcu kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi kim? İşte yanıtı…
SUDE BURCU KİMDİR?
11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa 3.'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.
Tekvandocu olan Sude Burcu, 2019 yılında yayınlanan Survivor yarışmasında yer almıştı.
SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?
Survivor All Star 2022 ünlüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz