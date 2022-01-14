Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin’i doğum gününde andı! Yürek burkan paylaşıma ilk yorum Derya Şensoy’dan geldi

Kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 tarihinde 62 yaşında hayatını kaybetti.
Babasının acı haberiyle sarsılan Pelin Öztekin ise sosyal medya hesabında yaptığı duygusal paylaşımlarla sık sık usta sanatçıyı andı.
Rasim Öztekin'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Pelin Öztekin, babası ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabında şu notla yayınladı: "İyi ki doğdun Rasoş'um, iyi ki benim babam oldun. Seni çok seviyorum! Çok özlüyorum çok"