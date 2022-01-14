Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin’i doğum gününde andı! Yürek burkan paylaşıma ilk yorum Derya Şensoy’dan geldi

Ağlayarak salonu terk ettiğini söyleyen Öztekin, sözlerine şöyle devam etmişti: "Salonda inanılmaz bir alkış oldu babam ve Ferhan (Şensoy) abi için. Kötü oldum. 7 ayı geçti, herkes babamı o kadar çok seviyor ki kendi babası ve ailesinden biri yerine koymuş... Her gören 'hatırlatmak gibi olmasın ama başınız sağ olsun' dediğinde siz yeni aynı acıyı yaşıyorsunuz. Ne kadar çok sevildiğini görüp gururla acı yaşıyorsunuz. Atlatması birazcık daha zor oluyor. Bu gerçekle 34 yaşında yüzleştim"