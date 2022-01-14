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    • Magazin
    • 14.01.2022 23:34
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    • 14.01.2022 23:34
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    Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin’i doğum gününde andı! Yürek burkan paylaşıma ilk yorum Derya Şensoy’dan geldi

    Kariyeri boyunca pek çok tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirmişti. Babasının acı haberiyle sarsılan Pelin Öztekin, sosyal medya hesabında yaptığı duygusal paylaşımlarla sık sık usta sanatçıyı anmıştı. Öztekin, babasını doğum gününde de unutmadı. Rasim Öztekin’in doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncuya ilk yorum ise Derya Şensoy’dan geldi. İşte o paylaşım...

    Pelin Öztekin’ten yürek burkan paylaşım!

    Kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 tarihinde 62 yaşında hayatını kaybetti.

    Babasının acı haberiyle sarsılan Pelin Öztekin ise sosyal medya hesabında yaptığı duygusal paylaşımlarla sık sık usta sanatçıyı andı.

    Rasim Öztekin'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Pelin Öztekin, babası ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabında şu notla yayınladı: "İyi ki doğdun Rasoş'um, iyi ki benim babam oldun. Seni çok seviyorum! Çok özlüyorum çok"

            Geçen ay Nişantaşı'nda görüntülenen Pelin Öztekin, 47. Altın Kelebek ödül töreninde duygusal anlar yaşadığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

            Mart ayında kaybettiği babası Rasim Öztekin'in barkovizyona yansıyan görüntülerini görünce gözyaşlarına hakim olamadığını söyleyen Öztekin, şu ifadeleri kullanmıştı:

            "Huzurlu olduğunu ve sevdiği arkadaşlarıyla mutlu bir yerde olduğunu düşünüyorum. Bütün ekip yukarıdalar aslında, biz burada mutsuzuz. Zamanımı bekliyorum. Eskiden de o görüntüler akıp giderken duygulanırdım ama kendi babanızı görünce daha kötü oluyorsunuz..."

                Ağlayarak salonu terk ettiğini söyleyen Öztekin, sözlerine şöyle devam etmişti: "Salonda inanılmaz bir alkış oldu babam ve Ferhan (Şensoy) abi için. Kötü oldum. 7 ayı geçti, herkes babamı o kadar çok seviyor ki kendi babası ve ailesinden biri yerine koymuş... Her gören 'hatırlatmak gibi olmasın ama başınız sağ olsun' dediğinde siz yeni aynı acıyı yaşıyorsunuz. Ne kadar çok sevildiğini görüp gururla acı yaşıyorsunuz. Atlatması birazcık daha zor oluyor. Bu gerçekle 34 yaşında yüzleştim"
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                Haberler Magazin Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin’i doğum gününde andı! Yürek burkan paylaşıma ilk yorum Derya Şensoy’dan geldi
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