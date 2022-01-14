Ahmet Kural-Sıla davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen mahkumiyet kararına karşı yapılan istinaf başvuruları, karara bağlandı. Kural'ın 1 yıl 4 ay 20 günlük cezası onandı.
Kural'ın avukatı Sibel Aydın, "Dava sonucu kamuoyu tarafından net anlaşılsın diye söylemek istiyorum, müvekkilim Ahmet Kural hapse girmeyecek. Hukukun müvekkilime tanıdığı bütün hakları sonuna kadar kullanacağız. Gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacağız" dedi.
'AHMET KURAL HAPSE GİRMEYECEK HAKKINI SONUNA KADAR ARAYACAĞIZ!'
Sabah'ta yer alan habere göre, Kural'ın 1 yıl 4 ay 20 günlük cezasının onandığı davayla ilgili konuşan Kural'ın avukatı Sibel Aydın, "Bizim için hukuki süreç devam ediyor" diyen Aydın, şöyle devam "Karar sonucu müvekkilim Ahmet Kural'ın aldığı ceza ertelendi.