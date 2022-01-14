

'AHMET KURAL HAPSE GİRMEYECEK HAKKINI SONUNA KADAR ARAYACAĞIZ!'

Sabah'ta yer alan habere göre, Kural'ın 1 yıl 4 ay 20 günlük cezasının onandığı davayla ilgili konuşan Kural'ın avukatı Sibel Aydın, "Bizim için hukuki süreç devam ediyor" diyen Aydın, şöyle devam "Karar sonucu müvekkilim Ahmet Kural'ın aldığı ceza ertelendi.