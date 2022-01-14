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    • Magazin
    • 14.01.2022 23:21
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    • 14.01.2022 23:21
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    Evrim Keklik kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? Instagram…

    Evrim Keklik kimdir? TV8’de başlaması beklenen ve geri sayımın başladığı fenomen yarışma Survivor 2022 All Star’da daha önce de yarışan Evrim Keklik yer alıyor. Güçlü mücadelesi ve iddialı konuşmaları ile hafızalara kazınan isim yine zorlu parkurda açlıkla da savaşarak mücadele verecek. Peki Survivor 2022 All Star yarışmacısı Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? Instagram hesabı nedir? İşte izleyicilerin hayatına dair merak ettiği bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Evrim Keklik kimdir?

    Evrim Keklik kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? Instagram hesabı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Rekabetin bol olduğu ve heyecan dolu anların yaşandığı Survivor 2022 için heyecan dolu geri sayım başladı, Ünlüler ve Gönüllüler kadrosundaki yarışmacıların hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. İşte Evrim Keklik hakkında bilgiler...

    EVRİM KEKLİK KİMDİR?

    1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul yıllarından beri voleybola ilgili olan Evrim Keklik, 10 yıl boyunca Fenerbahçe Kulübünün Voleybol takımında yer aldı. 1 yıl kadar da Galatasaray'da oynayan Keklik, yaşadığı sakatlık nedeni ile voleybola ara vermek zorunda kaldı.

    Spor kariyerine yüzme antrenörü olarak devam etmektedir. Sporcu kimliğine güvenen Evrim Keklik, 2020 Survivor Gönüllüler takımında mücadele etti. Yarışma ardından "Hayatın İçinden" sunuculuğunu üstlendi. Şu an bir takımda yüzme antrenörlüğü yapan Evrim Keklik aynı zamanda sualtı hokeyiyle ilgilenmektedir. evrimkeklik Instagram hesabını kullanıyor.

    SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?

    Survivor All Star 2022 ünlüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

    Adem Kılıçcı

    Çağan Atakan Arslan

    Furkan Kızılay

    Mert Öcal

    Sercan Yıldırım

    Barış Murat Yağcı

    Batuhan Karacakaya

    Aycan Yanaç

    Elif Gören

    Merve Aydın

    Nagihan Karadere

    Sema Aydemir

    Birsen Bekgöz

        SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?

        Survivor All Star 2022 gönüllüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

        Gökhan Keser

        Ogeday Girişken

        Anıl Berk Baki

        Hikmet Tuğsuz

        Ardahan Uzkanbaş

        Berkan Karabulut

        Yasin Obuz

        Gizem Kerimoğlu

        Berna Keklikler

        Sude Burcu

        Seda Aydemir

        Evrim Keklik

        Nisa Bölükbaşı
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        Haberler Magazin Evrim Keklik kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? Instagram…
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