Evrim Keklik kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? Instagram hesabı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Rekabetin bol olduğu ve heyecan dolu anların yaşandığı Survivor 2022 için heyecan dolu geri sayım başladı, Ünlüler ve Gönüllüler kadrosundaki yarışmacıların hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. İşte Evrim Keklik hakkında bilgiler...