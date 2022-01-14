Evrim Keklik kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? Instagram hesabı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Rekabetin bol olduğu ve heyecan dolu anların yaşandığı Survivor 2022 için heyecan dolu geri sayım başladı, Ünlüler ve Gönüllüler kadrosundaki yarışmacıların hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. İşte Evrim Keklik hakkında bilgiler...
EVRİM KEKLİK KİMDİR?
1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul yıllarından beri voleybola ilgili olan Evrim Keklik, 10 yıl boyunca Fenerbahçe Kulübünün Voleybol takımında yer aldı. 1 yıl kadar da Galatasaray'da oynayan Keklik, yaşadığı sakatlık nedeni ile voleybola ara vermek zorunda kaldı.
Spor kariyerine yüzme antrenörü olarak devam etmektedir. Sporcu kimliğine güvenen Evrim Keklik, 2020 Survivor Gönüllüler takımında mücadele etti. Yarışma ardından "Hayatın İçinden" sunuculuğunu üstlendi. Şu an bir takımda yüzme antrenörlüğü yapan Evrim Keklik aynı zamanda sualtı hokeyiyle ilgilenmektedir. evrimkeklik Instagram hesabını kullanıyor.
SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?
Survivor All Star 2022 ünlüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz