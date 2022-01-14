14 Ocak 2022 MasterChef birincisi Eren'in aldığı puan merak konusu oldu. MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı kimdir, nereli kaç yaşında? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin finali bu akşam çekildi. Finale kalan iki yarışmacı Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin oldu. 2 başarılı yarışmacıdan en yüksek puanı alan Eren Kaşıkçı birinciliği elde etti. Yarışmanın sıkı takipçileri büyük ödülü kazanan MasterChef birincisi Eren hakkında bir çok soruyu merak ediyor. İşte Eren Kaşıkçı'ya dair bilinmeyenler...
MASTERCHEF EREN KAÇ PUAN ALDI?
14 Ocak 2022 Cuma akşamı final gecesinde Eren Kaşıkçı 134 puanla birinci oldu.
MASTERCEF ÖDÜLÜ NEDİR?
2021 yılında yapılan Masterchef Türkiye yarışmasında ödül lüks bir otomobil olarak açıklandı. 2018 yılında ise MasterChef şampiyonuna 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019 ve 2020 yıllarında da son model bir otomobil ödülü verilmişti. Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa verilmektedir.
MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Eren Kaşıkçı 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. 32 yaşındaki Eren Kaşıkçı aslen Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Babasının tayinleri nedeniyle birçok şehirde gezdiğini belirten Eren Kaşıkçı, yarışmaya Gökçeada'dan katılmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı halen hayatını orada sürdürmektedir.
Babasının tayinleri sebebiyle şehir şehir gezdiklerini belirten MasterChef Eren Kaşıkçı, İlkokulu Balıkesir Edretmit'te, ortaokul Kıbrıs'ta, liseyi ise Samsun'da turizm meslek lisesinde okumuştur. Üniveristede ise 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadığını ifade etmektedir. Ailecek İstanbul'a taşındıklarını söyleyen MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim aldığını dile getirmektedir.