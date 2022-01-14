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    • Magazin
    • 15.01.2022 00:42
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    • 15.01.2022 00:42
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    MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı kimdir, nereli kaç yaşında? 14 Ocak 2022 MasterChef birincisi Eren'in aldığı puan...

    Masterchef Türkiye yarışmasında nefesler tutuldu. Bu akşam finale kalan Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin tüm marifetlerini sergiledi. Bir önceki akşam 3 yemek hazırlayan yarışmacılardan en yüksek puanı alan Eren Kaşıkçı olmuştu. 14 Ocak 2022 Cuma akşamı oynanan son final oyununda da kazanan isim yine Eren oldu. Peki MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı kimdir, nereli kaç yaşında?İşte 14 Ocak 2022 MasterChef birincisi Eren'in aldığı puan...

    MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı kimdir, nereli kaç yaşında?

    14 Ocak 2022 MasterChef birincisi Eren'in aldığı puan merak konusu oldu. MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı kimdir, nereli kaç yaşında? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin finali bu akşam çekildi. Finale kalan iki yarışmacı Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin oldu. 2 başarılı yarışmacıdan en yüksek puanı alan Eren Kaşıkçı birinciliği elde etti. Yarışmanın sıkı takipçileri büyük ödülü kazanan MasterChef birincisi Eren hakkında bir çok soruyu merak ediyor. İşte Eren Kaşıkçı'ya dair bilinmeyenler...

    MASTERCHEF EREN KAÇ PUAN ALDI?

    14 Ocak 2022 Cuma akşamı final gecesinde Eren Kaşıkçı 134 puanla birinci oldu.

    MASTERCEF ÖDÜLÜ NEDİR?

    2021 yılında yapılan Masterchef Türkiye yarışmasında ödül lüks bir otomobil olarak açıklandı. 2018 yılında ise MasterChef şampiyonuna 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019 ve 2020 yıllarında da son model bir otomobil ödülü verilmişti. Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa verilmektedir.

    MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Eren Kaşıkçı 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. 32 yaşındaki Eren Kaşıkçı aslen Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Babasının tayinleri nedeniyle birçok şehirde gezdiğini belirten Eren Kaşıkçı, yarışmaya Gökçeada'dan katılmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı halen hayatını orada sürdürmektedir.

    Babasının tayinleri sebebiyle şehir şehir gezdiklerini belirten MasterChef Eren Kaşıkçı, İlkokulu Balıkesir Edretmit'te, ortaokul Kıbrıs'ta, liseyi ise Samsun'da turizm meslek lisesinde okumuştur. Üniveristede ise 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadığını ifade etmektedir. Ailecek İstanbul'a taşındıklarını söyleyen MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim aldığını dile getirmektedir.

        MasterChef 2021'in ilk turunda İmroz kuzusu yapan Eren, 3 şefden de evet alarak üçlü düellolara girmeye hak kazandı. Bahri ve Emirhan ile eşleşen yarışmacı, şeflerin istediği süt helvasını en iyi hazırlayan isim olarak final turuna kaldı.

        Eren Kaşıkçı ana kadroya girdiği akşamda ise rakipleriyle birlitke Macar gulaş hazırlayıp 7 isimle birlikte final turunun bir üst etabına çıktı ve rakipleriyle birlikte hindiba bitkisinin ana ürün olarak belirlendiği bir yemek yaptı. Hindiba ve mantarlı buğday salatası yapan Eren, 2021 MasterChef'in 12. yarışmacısı olarak seçilmeyi başardı.
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        Haberler Magazin MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı kimdir, nereli kaç yaşında? 14 Ocak 2022 MasterChef birincisi Eren'in aldığı puan...
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