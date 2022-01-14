Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Can Özen kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne? Yemekteyiz Can bey kimdir?

Yemekteyiz Can bey kimdir? TV8'in sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün ilgiyle izleniyor ve bugün haftanın finali geldi çattı. 15 bin TL'yi kazanacak ismin kim olacağı merak edilmeye başlandı ve ilk günden bu yana giyim tarzı, konuşmaları, yarışmacılara makyajdan giyimden de dahil olmak üzere yüksek puan veren yarışmacı Can Özen'in hayatı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Can Özen kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne?
YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLER?
10-14 Ocak bu haftanın Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacıları:
Can
Yeşim
Ayşe
Miraç
Şengül
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CAN BEY CAN ÖZEN KİMDİR?
Can Özen, 43 yaşında ve Ankaralıdır. Daha önceden Kuaförüm Sensin programına da katılan Can Özen 5. gün yarışmacısıdır. Yani Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta Can Özen Cuma günü 5. gün yani 14 Ocak Cuma günü yarışacaktır. Cuma günü ise haftanın şampiyonu belli olacaktır.
İlk bölüm fragmanında Can Bey, ''Öyle bir kıvamı olacak ki, ben ağzımın tadını çok iyi bilirim.'' dedi. Can Beyin aksesuarlarını yarışmacılar da eleştirdi. Şengül Hanım Can Beye ''Neden bu yarışmaya katıldınız?'' diye sorması üzerine Can Bey, "Yemek yemeye katıldım.'' karşılığını verdi.