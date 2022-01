Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Can Özen kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne? Yemekteyiz Can bey kimdir?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CAN BEY CAN ÖZEN KİMDİR?

Can Özen, 43 yaşında ve Ankaralıdır. Daha önceden Kuaförüm Sensin programına da katılan Can Özen 5. gün yarışmacısıdır. Yani Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta Can Özen Cuma günü 5. gün yani 14 Ocak Cuma günü yarışacaktır. Cuma günü ise haftanın şampiyonu belli olacaktır.

İlk bölüm fragmanında Can Bey, ''Öyle bir kıvamı olacak ki, ben ağzımın tadını çok iyi bilirim.'' dedi. Can Beyin aksesuarlarını yarışmacılar da eleştirdi. Şengül Hanım Can Beye ''Neden bu yarışmaya katıldınız?'' diye sorması üzerine Can Bey, "Yemek yemeye katıldım.'' karşılığını verdi.