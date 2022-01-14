Masterchef Emre eşiyle ilgili gerçeği açıkladı! Hakkındaki her şey ayyuka çıktı sır gibi saklıyordu! TV 8'i ifşa eden Emre Büber... MasterChef Türkiye 2021 sezonunun en iddialı ve en sevilen yarışmacılarından biriydi Emre Büber. Avusturya'da büyüyen ancak aslen Konyalı olan Büber, karakteri ve özellikle de mutfak bilgisiyle yarışmada öne çıkmıştı. Fakat birçok insan Emre'nin şampiyon olacağını düşünürken 11. haftada sürpriz bir şekilde yarışmaya veda etmişti.