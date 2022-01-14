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    • Magazin
    • 14.01.2022 13:05
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    • 14.01.2022 13:05
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    Masterchef Emre eşiyle ilgili gerçeği açıkladı! Hakkındaki her şey ayyuka çıktı sır gibi saklıyordu! TV 8'i ifşa eden Emre Büber...

    Masterchef'te çıktığı günden bu yana en çok araştırılan isimlerin başında geliyor Emre Büber. Aslen Konyalı olan Emre Büber, Avusturya doğumlu. Yarışmanın başlarında gösterdiği performansla şeflerin takdirini kazanan Emre Büber, haftalar geçtikçe performansını düşürdü. Herkes bu düşüşün nedenini merak ediyordu. Ortaya atılan ilk iddia sevgilisi olduğu iddia edilen Iraz Altıntaş'ın kıskançlık krizlerine girdiği ve bu yüzden kafasını toplayamadığıydı. Sonrasında ise hastalığı olduğu ve bu yüzden bilerek elendiği iddia edildi. Tüm bu sessizliğin ardından Emre Büber ilk kez hakkında tüm gerçekleri bir bir açıkladı. Eşiyle ilgili merak edilen o soruya da yanıt verdi. İşte Emre Büber'in o açıklamaları.

    Masterchef Emre eşiyle ilgili gerçeği açıkladı!

    Masterchef Emre eşiyle ilgili gerçeği açıkladı! Hakkındaki her şey ayyuka çıktı sır gibi saklıyordu! TV 8'i ifşa eden Emre Büber... MasterChef Türkiye 2021 sezonunun en iddialı ve en sevilen yarışmacılarından biriydi Emre Büber. Avusturya'da büyüyen ancak aslen Konyalı olan Büber, karakteri ve özellikle de mutfak bilgisiyle yarışmada öne çıkmıştı. Fakat birçok insan Emre'nin şampiyon olacağını düşünürken 11. haftada sürpriz bir şekilde yarışmaya veda etmişti.

    MasterChef Türkiye 2021 sezonunun iddialı yarışmacıları arasında yer alan ancak yarışmadan ayrılma kararı alarak sevenlerini üzen Emre Büber, hayatına dair bilinmeyenlerini anlattı.

    ''18 YAŞIMDAYKEN EVLENDİM''

    Emre Büber, ''Eşimle 1 buçuk yıldır ayrıyız, beraber değiliz. Nedeniyse, ben 18 yaşımdayken evlendim. O zamanki bakış açım ve şimdiki bakış açım bambaşka. Zamanla, karakterlerimizin uymadığını anladık ve ayrılma kararı aldık.'' ifadelerini kullandı.

        ''BURNUM YANA KAYDI''

        ''Burnun estetik mi?'' sorusuna da yanıt veren Emre Büber, ''Burnum iki farklı şekilde gözüküyor. Küçükken futbol maçında birinin dirseğinin gelmesiyle burnum biraz yana kaydı. Bu nedenle burnum, kırmızı takımda olduğumda başka, mavi takımda olduğumda başka görünüyordu. O yüzden herkes estetik sanıyor burnumu ama değil.'' dedi.

        ''KİLOM NORMALİN ÜSTÜNDEYDİ''

        14 kilo verdiğini anlatan Emre Büber, ''Yarışmadan önce kilom normalin üstündeydi. Bu nedenle öncelikle ekmek ve şeker gibi gıdaları kestim. Günlük spor antremanları yaptım. Bu sayede kısa sürede baya kilo verdim.'' sözleriyle, kilo verme serüvenini anlattı.

        Yarışmadaki bandanalarıyla adından söz ettiren Büber, yemek yaparken alnının terlediğini, bu nedenle hijyenik olması adına bandana taktığını belirtti.

            ''ORTAOKUL MEZUNUYUM''

            Lise ve üniversite okumadığını açıklayan Emre Büber, ''Ortaokul mezunuyum. Direkt iş hayatına atıldım. Çıkan yalan haberlere göre baya bir şey okumuşum... Benim de haberim yoktu.'' ifadelerini kullandı.

            ''HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM''

            MasterChef Türkiye'den çekilme kararı alan ve eleme gecesi gözyaşlarına boğulan Emre Büber, ''MasterChef'e katılma amacım tabii ki şampiyon olmaktı ama olmadı. Bundan hiç pişman değilim. Sağlık olsun. İyi ki de katılmışım'' diyerek, MasterChef tartışmalarına son noktayı koydu.
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