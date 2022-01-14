Ve dönüyorlar! 2 hafta boyunca herkes onları bekledi! Camdaki Kız, Kuruluş Osman, Kardeşlerim, Destan ve Sadakatsiz'den müjde var. Yılbaşı nedeniyle Show TV, Kanal D, Star TV, ATV ve TV8'de yayınlanan dizilere bir süreliğine ara verilmişti. Yeni yıl nedeniyle ara veren dizilerin yeni bölüm tarihleri tek tek belli oluyor. Dizilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyurular ve yayınlanan yeni bölüm fragmanlarıyla seyircilere aktarılıyor. Destan, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Camdaki Kız, Mahkum, Kardeşlerim ve Aziz gibi ekranların en çok sevilen yapımlarından yeni bölüm tarihleri belli olan dizileri sizler için derledik.