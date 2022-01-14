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    • Magazin
    • 14.01.2022 14:13
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    • 14.01.2022 14:13
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    Ve dönüyorlar! 2 hafta boyunca herkes onları bekledi! Camdaki Kız, Kuruluş Osman, Kardeşlerim, Destan, Sadakatsiz'den müjde var!

    Dizilerin neredeyse tümü 2022 yılının ilk ikiye kısa bir tatille girdi. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TV8'de yayınlanan ve milyonlarca seyircisi olan diziler Aralık ayının son günlerinde yeni yıl nedeniyle bir süre ara verme kararı almıştı. Yeni yılın ortalarına yaklaştığımız şu günlerde dizilerin izleyicileri kanalların yaptıkları açıklamaları ve fragmanları takip ediyor. Destan, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Alparslan Büyük Selçuklu, Camdaki Kız, Mahkum, Destan, Kardeşlerim, Aziz gibi önemli diziler ise en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Yeni bölüm tarihleri belli olan ya da dizileri sizler için aktardık.

    takvim.com.tr
    Ve dönüyorlar! 2 hafta boyunca herkes onları bekledi! Camdaki Kız, Kuruluş Osman, Kardeşlerim, Destan, Sadakatsiz’den müjde var!

    Ve dönüyorlar! 2 hafta boyunca herkes onları bekledi! Camdaki Kız, Kuruluş Osman, Kardeşlerim, Destan ve Sadakatsiz'den müjde var. Yılbaşı nedeniyle Show TV, Kanal D, Star TV, ATV ve TV8'de yayınlanan dizilere bir süreliğine ara verilmişti. Yeni yıl nedeniyle ara veren dizilerin yeni bölüm tarihleri tek tek belli oluyor. Dizilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyurular ve yayınlanan yeni bölüm fragmanlarıyla seyircilere aktarılıyor. Destan, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Camdaki Kız, Mahkum, Kardeşlerim ve Aziz gibi ekranların en çok sevilen yapımlarından yeni bölüm tarihleri belli olan dizileri sizler için derledik.

    İŞTE DİZİLERİN YENİ BÖLÜM TARİHİ

    Alparslan Büyük Selçuklu: 17 Ocak
    Arka Sokaklar: 14 Ocak

    Aziz: 14 Ocak
    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı: 20 Ocak
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        Haberler Magazin Ve dönüyorlar! 2 hafta boyunca herkes onları bekledi! Camdaki Kız, Kuruluş Osman, Kardeşlerim, Destan, Sadakatsiz'den müjde var!
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