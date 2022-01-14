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    • Magazin
    • 14.01.2022 11:38
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    • 14.01.2022 11:38
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    Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Tam 4 kurşunun hedefi oldu! Ekipte matem rüzgarları esecek

    Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanında Rıza Baba'nın vurulduğu yeni bölüm fragmanı seyircileri yıktı geçti. 15 sezonu geride bırakan ve Kanal D ekranlarında milyonlarca seyirci tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da pek çok ayrılığa şahit olduk. Hatta kulislerde Rıza Baba karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Zafer Ergin'in Arka Sokaklar'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Dizinin resmi sosyal medya hesabından "RIZA BABA #RızaBaba" şeklinde paylaşım yapılması akıllara acaba efsane karakter ölüyor mu sorusunu getirdi. Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı gelecek hafta belli olacak.

    Arka Sokaklar’da Rıza Baba öldü mü?

    Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü sorusu bu akşam herkesin merak ettiği konulardan birisi olacak. 15 sezonluk macerasında pek ismi dahil eden Arka Sokaklar'da sezon başı kemik kadroda yer alan birçok isim vedasıyla dizinin sıkı takipçilerini üzdü. Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan son paylaşım izleyicileri şok etti. Kısa bir süre yılbaşı arası veren diziyle ilgili siyah fonda "RIZA BABA #RızaBaba" şeklinde paylaşım yapıldı. Ayrıca yayınlanan 610. bölüm fragmanında Rıza Baba'nın vurulması şok etkisi yarattı. Bu paylaşım seyirciyi şok ederken altına "14 Ocak 2022 Arka Sokaklar yeni bölüm" notu eklenmişti.

    PEK ÇOK AYRILIK YAŞANMIŞTI

    15 sezonu geride bırakan ve Kanal D ekranlarında milyonlarca seyirci tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da geçen pek çok ayrılığa şahit olduk.

    Hatta kulislerde Rıza Baba karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Zafer Ergin'in Arka Sokaklar'dan ayrılacağı iddia edilmişti.

    Dizinin resmi sosyal medya hesabından "RIZA BABA #RızaBaba" şeklinde paylaşım yapılması akıllara acaba efsane karakter ölüyor mu sorusunu getirdi.

        RIZA BABA ÖLÜYOR MU?

        Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ve Rıza Baba'nın vurulduğu yeni bölüm fragmanı seyircileri yıktı. Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı gelecek hafta belli olacak.

        ERLER FİLM'DEN ZAFER ERGİN AÇIKLAMASI

        Erler Film, "Son zamanlarda bazı medya kaynaklarında Arka Sokaklar dizimizin başladığı günden beri Rıza Baba karakterine hayat veren değerli sanatçımız Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı ile ilgili çıkan haberler maksatlı ve tamamen uydurmadır. Değerli oyuncumuz Rıza Baba'mız Arka Sokaklar ekibinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.
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