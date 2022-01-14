Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Tam 4 kurşunun hedefi oldu! Ekipte matem rüzgarları esecek

Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü sorusu bu akşam herkesin merak ettiği konulardan birisi olacak. 15 sezonluk macerasında pek ismi dahil eden Arka Sokaklar'da sezon başı kemik kadroda yer alan birçok isim vedasıyla dizinin sıkı takipçilerini üzdü. Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan son paylaşım izleyicileri şok etti. Kısa bir süre yılbaşı arası veren diziyle ilgili siyah fonda "RIZA BABA #RızaBaba" şeklinde paylaşım yapıldı. Ayrıca yayınlanan 610. bölüm fragmanında Rıza Baba'nın vurulması şok etkisi yarattı. Bu paylaşım seyirciyi şok ederken altına "14 Ocak 2022 Arka Sokaklar yeni bölüm" notu eklenmişti.

PEK ÇOK AYRILIK YAŞANMIŞTI

15 sezonu geride bırakan ve Kanal D ekranlarında milyonlarca seyirci tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da geçen pek çok ayrılığa şahit olduk.