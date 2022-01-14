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    • Magazin
    • 14.01.2022 22:14
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    • 14.01.2022 22:14
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    Avatar Atakan kimdir? Survivor 2022 yarışmacısı Avatar Atakan lakaplı Çağan Atakan Arslan kaç yaşında, nereli, kiminle evli?

    Avatar Atakan kimdir? TV8’in her yıl heyecanla izlenen fenomen yarışması Survivor 2022 için heyecan dolu bekleyiş başladı. Survivor 2022 All Star Ünlüler Gönüllüler kadrosunda kimlerin yer aldığı merak edilerek araştırılmaya başlandı. En dikkat çeken yarışmacılardan biri daha önce de katılmış olan Avatar Atakan oldu ve hayatına dair bilgiler merak edildi. Peki Survivor 2022 yarışmacısı Avatar Atakan lakaplı Çağan Atakan Arslan kaç yaşında, nereli, kiminle evli?

    takvim.com.tr
    Avatar Atakan kimdir?

    Avatar Atakan kimdir? Survivor 2022 yarışmacısı Avatar Atakan lakaplı Çağan Atakan Arslan kaç yaşında, nereli, kiminle evli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'in heyecanla beklenen yarışması Survivor 2022 All Star'ın en iddialı yarışmacıları arasında Avatar Atakan yer alıyor ve hayatına dair bilgiler de merak konusu oluyor. İşte ayrıntılar...

    SURVİVOR 2022 AVATAR ATAKAN KİMDİR?

    Survivor Atakan 1989 doğumludur. Sivas'ta dünyaya gelen Atakan'ın lakabı Avatar'dır. Spor hayatına basketbol ile başlamış, 17 yaşında ise dövüş sporlarına geçmiştir. 2016 yılında Survivor'ın şampiyonu olmuştur.

    Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. 2008 yılından beri kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında yer almaktadır ve aynı zamanda profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.

    2011 yılında Muay Thai Dünya Şampiyonu unvanını kazanmıştır. Bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getiren kişi olmuştur. Profesyonel güreşte de yer almaktadır. 2015 yılında ise Glory 20 Dubai'de Chad Sudgen ile karşılaşmıştır.

        Mix Fight Gala organizasyonunda 81 kilo dünya şampiyonluk maçına çıkıp, Kevin Brenda'yı yenmiştir. Marco Pique ile dövüşmüş ve 3 raunt sonunda rakibini yenerek altın kemerin yeniden sahibi olmuştur. Söz dizisinde rol almış ve Zafer karakterini canlandırmıştır. Survivor'da yarışırken de sevgilisi olan Serap Korkmaz ile 2017 yılında evlenen Atakan Arslan'ın Leon Aslan isminde bir oğlu bulunuyor.
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        Haberler Magazin Avatar Atakan kimdir? Survivor 2022 yarışmacısı Avatar Atakan lakaplı Çağan Atakan Arslan kaç yaşında, nereli, kiminle evli?
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