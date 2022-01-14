Avatar Atakan kimdir? Survivor 2022 yarışmacısı Avatar Atakan lakaplı Çağan Atakan Arslan kaç yaşında, nereli, kiminle evli?

Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. 2008 yılından beri kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında yer almaktadır ve aynı zamanda profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.

2011 yılında Muay Thai Dünya Şampiyonu unvanını kazanmıştır. Bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getiren kişi olmuştur. Profesyonel güreşte de yer almaktadır. 2015 yılında ise Glory 20 Dubai'de Chad Sudgen ile karşılaşmıştır.