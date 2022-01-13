Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var? Ünlüler, Gönüllüler yarışmacıları…

Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var? Televizyon izleyicileri tarafından merak edilenler arasında TV8'de her sezon yayınlanan ve ilgiyle izlenen Survivor yarışması yer alıyor. Acun Ilıcalı başlayacağı tarihi ve yarışmacıların kimler olduğunu açıklayınca heyecanın dozu daha da arttı. Peki Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak? Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları hangi isimler olarak belirlendi? Bomba gibi ekrana gelmeye hazırlanan fenomen yarışma hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.
2022 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Büyük bir merakla beklenen Survivor All Star'ın ilk fragmanı, bugün izleyicilerle buluştu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star fragmanını takipçileriyle paylaştı.
Yayınlanan fragmana göre; Survivor All Star yarışması, 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlayacak.
SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?
Survivor All Star 2022 ünlüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz