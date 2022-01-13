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    • Magazin
    • 14.01.2022 08:57
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    • 14.01.2022 08:58
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    Masterchef Dilara yapımı ifşa etti Acun Ilıcalı ne yapsa yeridir! Susmuyor! Dilara Başaran hızını alamadı 'erkekler tarafından...'

    Masterchef 2021'in artık sonuna gelindi. Finale kalan isimler ise, tüm sezon boyunca iddialarını her fırsatta dile getiren Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin oldu. Finale sayılı günler kala, finalistlerden çok elenen isimler adlarından sıkça söz ettiriyor. Onlardan biri de Dilara Başaran. Sezon boyunca yaptığı tabaklardan çok girdiği polemiklerle bilinen Dilara Başaran'ın bir ses odasında TV 8 yapımını ifşa ettiği iddia edildi. Dilara Başaran'ın söylediği iddia edilen şeyler ise yenir yutulur şeyler değil. Eğer doğruysa ortalık fena halde karışacak.

    Masterchef Dilara yapımı ifşa etti!

    Acun Ilıcalı önlüğü çekip geri alacak Masterchef Dilara yapımı ifşa etti! Dilara Başaran hızıbnı alamadı 'erkekler tarafından...' Masterchef 2021'in sezon boyunca adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Dilara Başaran'dı. Yarışmada kalan son kadın olan Dilara Başaran, yarışmaya 5. olarak veda etmişti. Dilara Başaran elendikten sonra sosyal medyada hayli aktif bir profil çiziyor. Öyle ki yine sosyal medyada kullandığı bazı ifadeler bir anda olay yarattı. Peki Dilara Başaran'ın ne söylediği iddia ediliyor?

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü ise dün akşam ekranlara gelmişti. Tahsin ve Hasan arasında yaşanan çekişmeli rekabet gündeme geceye damgasını vurmuştu.

    Hasan Biltekin ise en çok puan toplayan isim olmuştu ve yarışmada finalist olarak yükselmişti. Tahsin ise yarışmaya üçüncü olarak veda etmişti. Yarışmaya beşinci olarak veda eden Dilara Başaran ise yarışma sonrasında çok konuşulmaya devam ediyor.

        Sevilerek takip edilen Masterchef yarışmasından "Bu hafta aslında hafta başladığından beri kafamı toparlayamıyordum. Korkum benim düşmanım oldu. Hayatım boyunca hep bununla savaştım...

        Ağlamayacağım söz verdim ama ağlıyorum. Ben hayatta hep insanlardan şunu duydum: Sen bu mesleği yapma. Sen kadınsın başka bir iş yap. Ailem bile bu mesleği yapmamı istemiyorlardı" yorumlarında bulunmuştu.

        Sosyal medya fenomeni Ata Benli'nin iddialarına göre Masterchef yarışmacısı Dilara Başaran, sosyal medyada bir ses odasında katıldı. Finalde tüm kızların Pelin'in evinde toplanacağı ve orada parti düzenleyeceklerin dile getiren Ata Benli, Dilara Başaran'ın yarışmacıların geri getirilmesini yarışmanın en başında söylenmediğini ve yarışmanın ortalarına doğru açıklandığını söyledi.

            Bunun yanında ise Dilara Başaran'a "Erkekler tarafından kadınlar mobinge uğruyor mu?" sorusu sorulmuş. Dilara Başaran ise bu soruya "Bu tarz konuya girmeyelim" açıklamasında bulunmuştu. Bunun yanında Dilara Başaran'a iddialara göre şeflerin mobing yapıp yapmadığı sorulunca; Ata Benli'nin iddiasına göre konuyu kapatmış.

            Konu hakkında hiçbir açıklama yapmayan Dilara Başaran'ın sözleri ise gündeme bomba gibi düştü.

            DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

            1997 yılında İstanbul'da doğan Dilara Başaran aslen Tekirdağlı. Turizm Otelcilik lisesini bitiren Başaran, üniversitede de Turizm Otel İşletmeciliği okudu.
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                Haberler Magazin Masterchef Dilara yapımı ifşa etti Acun Ilıcalı ne yapsa yeridir! Susmuyor! Dilara Başaran hızını alamadı 'erkekler tarafından...'
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