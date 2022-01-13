Masterchef Dilara yapımı ifşa etti Acun Ilıcalı ne yapsa yeridir! Susmuyor! Dilara Başaran hızını alamadı 'erkekler tarafından...'

Acun Ilıcalı önlüğü çekip geri alacak Masterchef Dilara yapımı ifşa etti! Dilara Başaran hızıbnı alamadı 'erkekler tarafından...' Masterchef 2021'in sezon boyunca adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Dilara Başaran'dı. Yarışmada kalan son kadın olan Dilara Başaran, yarışmaya 5. olarak veda etmişti. Dilara Başaran elendikten sonra sosyal medyada hayli aktif bir profil çiziyor. Öyle ki yine sosyal medyada kullandığı bazı ifadeler bir anda olay yarattı. Peki Dilara Başaran'ın ne söylediği iddia ediliyor?