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    • Magazin
    • 13.01.2022 11:51
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    • 13.01.2022 11:51
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    Yeni projesinde partneri Melis Tüzüngüç oldu! EDHO'nun Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu için dev hamle!

    EDHO'nun Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu amacıyla dev atılım! Yeni projesinde partneri Melis Tüzüngüç oldu. Hızır Çakırbeyli'nin oğlu için atılım yapıldı! EDHO'nun yıldızı yeni rolüyle sevenlerini karşılayacak. atv ekranlarında 6 sezon süresince ekranlarda olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Ali Çakırbeyli rolüyle gönüllere taht kuran Yalçın Hafızoğlu'nun yer alacağı yeni proje duyuruldu. EDHO'dan sonra kendine gelen teklifleri büyük bir titizlikle araştıran Yalçın Hafızoğlu, Ersoy Güler'in Show TV amacıyla hazırladığı "Sen ve Ben" adlı televizyon filminde Melis Tüzüngüç ile başrolü paylaşacak. Süreç Film'in üreticiliği üstlendiği filmin kuvvetli kadrosu da kısa sürede ilgi çekti.

    Ünlü oyuncu hangi filmde oynayacak?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekranlara veda etmesinin hemen ardından oyuncuların yeni projeleri de belli olmaya başladı. Dizinin 2. sezonundan itibaren son sezonuna kadar Hızır Ali Çakırbeyli rolüyle izleyici karşısına çıkan Yalçın Hafızoğlu'nun rol alacağı yeni proje belli oldu. 5 sezon boyunca oynadığı karakterle büyük beğeni toplayan Yalçın Hafızoğlu, Ersoy Güler'in Show TV için hazırladığı Sen ve Ben isimli televizyon filminde başrol olarak karşımıza çıkacak. Hafızoğlu'na başrolde güzel oyuncu Melis Tüzüngüç eşlik edecek. Filmin oyuncu kadrosunda Bülent Çolak, Hülya Duyar, Rami Narin, Suat Sungur ve Zeynep Köse gibi ünlü isimler de var.

    İŞTE YENİ PROJESİ...

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 2. sezonundan itibaren son sezonuna kadar Hızır Ali Çakırbeyli rolüyle izleyici karşısına çıkan Yalçın Hafızoğlu'nun rol alacağı yeni proje belli oldu.

    5 sezon boyunca oynadığı karakterle büyük beğeni toplayan Yalçın Hafızoğlu, Ersoy Güler'in Show TV için hazırladığı Sen ve Ben isimli televizyon filminde başrol olarak karşımıza çıkacak.

    Hafızoğlu'na başrolde güzel oyuncu Melis Tüzüngüç eşlik edecek. Filmin oyuncu kadrosunda Bülent Çolak, Hülya Duyar, Rami Narin, Suat Sungur ve Zeynep Köse gibi ünlü isimler de var.

        YALÇIN HAFIZOĞLU KİMDİR?

        1989 yılında İstanbul'da doğdu. 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

        1999-2002 yılları arasında Yücel Berrak'tan davul (bateri) eğitimi aldı.

        2014 yılında Nazan Koçak, 2015 yılında Deniz Erdem, 2016 yılında Endemol Shine Türkiye bünyesinde Süeda Çil, Destan Batmaz ve Berna Adıgüzel' den oyunculuk eğitimleri aldı.
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            Haberler Magazin Yeni projesinde partneri Melis Tüzüngüç oldu! EDHO'nun Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu için dev hamle!
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