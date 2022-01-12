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    • Magazin
    • 13.01.2022 11:54
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    • 13.01.2022 11:54
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    Ses getirecek isimle dönüyor! İki hafta tatile giren Alparslan Büyük Selçuklu'nun seyirciye bir müjdesi var!

    İki hafta tatile giren Alparslan Büyük Selçuklu'nun seyirciye bir müjdesi var! Ses getirecek isimle dönüyor. İki hafta yeni sene arası veren Alparslan Büyük Selçuklu'dan seyircisine yeni müjdeler geliyor. Alparslan Büyük Selçuklu Kurtlar Vadisi'nin usta oyuncusunu aktarma etti. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 2 sezon süresince canlandırdığı Haşim Ağa karakteriyle dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Şahin Çelik'in yeni projesi belli oldu. Uzun vakittir kendine gelen teklifleri büyük bir titizlikle araştıran ünlü oyuncu Şahin Çelik, TRT1'in tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde oynamaya başladı. Batur Bey karakterini canlandırmaya başlayan Şahin Çelik dizideki performansıyla da kısa sürede bütün dikkatleri üstüne çekecek. Alparslan Büyük Selçuklu 17 Ocak Pazartesi günü 9. bölümüyle gene izleyenleriyle buluşacak.

    takvim.com.tr
    Alparslan Büyük Selçuklu’dan yeni transfer!

    2022 yılının başında iki hafta ara veren Alparslan Büyük Selçuklu'nun 9. bölüm 2. fragmanı yayınlanırken tanıtımda "17 Ocak Pazartesi saat 20.00'de yayınlanacak" bilgisi verildi. Öte yandan yeni isimler katılmaya devam ediyor. Bir dönem Acı Hayat ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi önemli dizilerde rol alan ünlü oyuncu Şahin Çelik, Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle anlaştı. Büyük Selçuklu Devleti dönemini ve Sultan Alparslan devrinde yaşanan olayları konu alan Alparslan Büyük Selçuklu'da önemli bir karakteri canlandırmaya başladı. Yaşanan bu gelişme dizinin hayranlarında büyük heyecan uyandırken seyirciler gelecek haftaki bölüme odaklandı.

    YENİ TRANSFER HABERLERİ GELİYOR

    TRT1 ekranlarında pazartesi günlerine damgasını vurmaya devam eden Alparslan Büyük Selçuklu'ya yeni isimler katılmaya devam ediyor.

    Bir dönem Acı Hayat ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi önemli dizilerde rol alan ünlü oyuncu Şahin Çelik, Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle anlaştı.

    Büyük Selçuklu Devleti dönemini ve Sultan Alparslan devrinde yaşanan olayları konu alan Alparslan Büyük Selçuklu'da önemli bir karakteri canlandırmaya başladı.

        Yeni yıl nedeniyle iki hafta ara veren Alparslan Büyük Selçuklu'nun 9. bölüm 2. fragmanı yayınlanırken tanıtımda "17 Ocak Pazartesi saat 20.00'de bilgisi paylaşıldı.

        ŞAHİN ÇELİK KİMDİR?

        Şahin Çelik, 1959 yılında dünyaya gözlerini açtı. Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünden mezun oldu. Daha Sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

        Birçok tiyatro oyununda oynadı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra meslek hayatı boyunca sinema, televizyon ve seslendirme çalışmalarıda yaptı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrolu sanatçısıdır.
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