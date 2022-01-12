Yeni dizisiyle sıfırdan başlangıç yapacak! Kuruluş Osman'da gönülleri fetheden isim olmuştu!

17 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman'ın 71. bölümünde Bala Hatun'un yakın dostu, biricik sırdaşı Gonca Hatun karakterine hayat veren ünlü oyuncu Emel Dede projeye veda etmesi izleyicileri kahretmişti. İlk bölümden bu yana kadroda yer alan güzel oyuncu Emel Dede'nin canlandırdığı Gonca Hatun karakterinin vedasının ardından yeni bir projede yer alması bekleniyor. Kulislerde dile getirilen son bilgilere göre, ünlü oyuncunun kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı iddia ediliyor. Gelecek günlerde Emel Dede'nin yeni projesi netlik kazanacak.

YENİ PROJESİ BELLİ OLACAK

İlk bölümden bu yana kadroda yer alan güzel oyuncu Emel Dede'nin canlandırdığı Gonca Hatun karakterinin vedasının ardından yeni bir projede yer alması bekleniyor.