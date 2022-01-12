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    • Magazin
    • 13.01.2022 11:43
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    • 13.01.2022 11:43
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    Yeni dizisiyle sıfırdan başlangıç yapacak! Kuruluş Osman'da gönülleri fetheden isim olmuştu!

    Kuruluş Osman'da gönülleri fetheden isim olmuştu! Yeni dizisiyle sıfırdan başlangıç yapacak. Kuruluş Osman'ın Kasım ayında yayınlanan 71. alanında projeye veda eden Emel Dede'nin yeni projesi hayranları doğrultusundan merakla bekleniyor. Dizide Gonca Hatun karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Emel Dede diziye veda etmesiyle eş güdümlü kendine gelen yeni projeleri değerlendirmeye aldığı gelen kulis verileri arasında yer alıyor. İlerleyen zamanlarda ünlü oyuncunun yeni rol alacağı dizi belli olacak.

    takvim.com.tr
    Ünlü oyuncu hangi dizide oynayacak?

    17 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman'ın 71. bölümünde Bala Hatun'un yakın dostu, biricik sırdaşı Gonca Hatun karakterine hayat veren ünlü oyuncu Emel Dede projeye veda etmesi izleyicileri kahretmişti. İlk bölümden bu yana kadroda yer alan güzel oyuncu Emel Dede'nin canlandırdığı Gonca Hatun karakterinin vedasının ardından yeni bir projede yer alması bekleniyor. Kulislerde dile getirilen son bilgilere göre, ünlü oyuncunun kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı iddia ediliyor. Gelecek günlerde Emel Dede'nin yeni projesi netlik kazanacak.

    YENİ PROJESİ BELLİ OLACAK

    İlk bölümden bu yana kadroda yer alan güzel oyuncu Emel Dede'nin canlandırdığı Gonca Hatun karakterinin vedasının ardından yeni bir projede yer alması bekleniyor.

    Kulislerde dile getirilen son bilgilere göre, ünlü oyuncunun kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı iddia ediliyor. Gelecek günlerde Emel Dede'nin yeni projesi netlik kazanacak.

    EMEL DEDE KİMDİR?

    Emel Dede, 5 Mayıs 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dede, 1.72 metre boyunda, 52 kilo ve Başak burcudur. Emel Dede; ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile yaşamıştır.

        Ayrıca Sevda Kuşun Kanadında, Seddülbahir 32 Saat, Alın Yazım, Aşkın Bedeli, Emanet, İsimsizler, Çukur ve Kuzgun dizilerinde rol almıştır. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Gonca karakterine hayat vermiştir.

        OYNADIĞI DİZİLER

        2019 – Kuruluş Osman (Gonca) (TV Dizisi)
        2019 – Kuzgun (Meryem'in Gençliği) (TV Dizisi)
        2017-2018 – Çukur (Aylin) (TV Dizisi)
        2017 – İsimsizler (Berfin) (TV Dizisi)
        2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Leyla) (TV Dizisi)

        2015 – Seddülbahir 32 Saat (Cemile) (TV Dizisi)
        2014-2015 – Alın Yazım (TV Dizisi)
        2014 – Emanet (TV Dizisi)
        2013 – Aşkın Bedeli (TV Dizisi)
        2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi)
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        Haberler Magazin Yeni dizisiyle sıfırdan başlangıç yapacak! Kuruluş Osman'da gönülleri fetheden isim olmuştu!
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