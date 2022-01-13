Masterchef Tahsin paramparça etti meğer neler yaşamış neler! Mehmet Şef ağladı da ağladı Acun Ilıcalı'dan torpilli Tahsin Küçük... Masterchef 2021'de artık sona gelindi. Eren Kaşıkçı ile Hasan Biltekin'in finale kaldığı Masterchef'i Tahsin Küçük, 3. olarak tamamladı. Yarışmanın başından bu yana iddiasını sürekli dile getiren isimlerden biri olan, hakkındaki Acun Ilıcalı gerçeği herkesi şaşırtan Tahsin Küçük, elendiği akşam anlattıkları herkesi ağlattı. İşte Tahsin Küçük'ün elendiği akşam yaşananlar.
Tahsin Küçük'ün özgüveni ve kendinden emin sözleri tüm stüdyo dahil olmak üzere ekran başındaki izleyicilerin de dikkatini çekmişti.
Yıllar önce yine Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yaptığı ve Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu üstlendiği ''Ver Fırına'' isimli yarışmada boy gösterdiği ortaya çıkmıştı.