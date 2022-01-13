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    • Magazin
    • 13.01.2022 09:45
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    • 13.01.2022 09:45
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    Masterchef Tahsin paramparça etti meğer neler yaşamış neler! Mehmet Şef ağladı da ağladı Acun Ilıcalı'dan torpilli Tahsin Küçük...

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların finale gitmek için ter döktüğü Masterchef'te, yarışmanın başından bu yana herkesin dikkatini yeteneğiyle çeken isimlerinden biri olan Tahsin Küçük, önceki akşam yarışmaya veda eden isim oldu. Masterchef 2021'i üçüncü olarak tamamlayan Tahsin Küçük elendiği akşam anlattıklarıyla yürekleri dağladı. Mehmet Yalçınkaya'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, seyiriciyi paramparça etti.

    Masterchef Tahsin paramparça etti meğer neler yaşamış neler!

    Masterchef Tahsin paramparça etti meğer neler yaşamış neler! Mehmet Şef ağladı da ağladı Acun Ilıcalı'dan torpilli Tahsin Küçük... Masterchef 2021'de artık sona gelindi. Eren Kaşıkçı ile Hasan Biltekin'in finale kaldığı Masterchef'i Tahsin Küçük, 3. olarak tamamladı. Yarışmanın başından bu yana iddiasını sürekli dile getiren isimlerden biri olan, hakkındaki Acun Ilıcalı gerçeği herkesi şaşırtan Tahsin Küçük, elendiği akşam anlattıkları herkesi ağlattı. İşte Tahsin Küçük'ün elendiği akşam yaşananlar.

    Tahsin Küçük'ün özgüveni ve kendinden emin sözleri tüm stüdyo dahil olmak üzere ekran başındaki izleyicilerin de dikkatini çekmişti.

    Yıllar önce yine Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yaptığı ve Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu üstlendiği ''Ver Fırına'' isimli yarışmada boy gösterdiği ortaya çıkmıştı.

        Tahsin Küçük'ün bir sonraki durağı yine bir TV 8 yarışması olan Masterchef olmuştu.

        DANILO ZANNA 10 PUAN VERDİ

        MasterChef'te Hasan ve Tahsin kendi menüleriyle yarıştı. Yarışmacılar, günün konsepti olan beyaza uygun başlangıç, ana yemek ve tatlı yaptı. Şeflerin tadımları sonrasında ilk turda Hasan 22, Tahsin ise 20 puan topladı. Ana yemek etabında ise Hasan yine 22, Tahsin ise 21 puan aldı. Son turda Danilo Zanna, Tahsin ve Hasan'ın tatlılarına 10 puan verdi. Somer Şef ise "MasterChef'te bizim tarafımızdan verilen ilk 10 puanlardır" dedi.

        İKİNCİ FİNALİST HASAN OLDU

        MasterChef'te 3 tur sonunda şeflerin kararıyla Tahsin 69, Hasan ise 72 puan aldı. Böylece Eren'in ardından MasterChef 2021 finalinde yarışacak 2. isim Hasan oldu. MasterChef'te 2. finalist olan Hasan Biltekin duygularını "Finalist olduğum için mutluyum. Ama Sergen'de de aynı sahneyi yaşadım şimdi de Tahsin de. İkisi de benim dostum. Sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim. Ama bu oyunda kaybeden olmadı"

            YALÇINKAYA: SEN OLMUŞSUN, HER ZAMAN YANINDAYIZ

            MasterChef Türkiye'ye 3. olarak veda eden Tahsin ise duygusal anlar yaşadı. Şef Yalçınkaya, "Yaptığın tatlıdan da anlaşılıyor ki sen artık olmuşsun. Senin her zaman yanındayız" dedi.

            TAHSİN'İN KONUŞMASI ŞEFLERİ AĞLATTI

            MasterChef'te şampiyonluk hayallerine veda eden Tahsin, yarışmaya gelmesine vesile olan ancak genç yaşta kaybettiği arkadaşından bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı. Aldığı ölüm haberinden sonra zor günler yaşadığını anlatan Tahsin, vefat eden arkadaşının tespihini cebinden çıkartarak "Hakkını helal etsin" dedi. Tahsin'in vedası, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nu da ağlattı.

            AİLELERE ÇAĞRIDA BULUNDU

            Veda konuşmasında ailelere de seslenen Tahsin, "Anne babalara seslenmek istiyorum. Çocukların atacağı adıma adım, kuracakları yola yol, hayallerine hayal olsunlar.

                En çok da idol olsunlar. Bir anne baba çocuklarına idol olduklarında bazen başarıyı çok uzakta aramaya gerek kalmıyor. Babam Mahmut, annem Necla'ya Beni bugünlere kadar yetiştirdikleri, attığım her adımda yanımda oldukları için sonsuz kere teşekkür ediyorum" dedi.
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