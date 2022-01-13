Masterchef Tahsin paramparça etti meğer neler yaşamış neler! Mehmet Şef ağladı da ağladı Acun Ilıcalı'dan torpilli Tahsin Küçük...

İKİNCİ FİNALİST HASAN OLDU

MasterChef'te 3 tur sonunda şeflerin kararıyla Tahsin 69, Hasan ise 72 puan aldı. Böylece Eren'in ardından MasterChef 2021 finalinde yarışacak 2. isim Hasan oldu. MasterChef'te 2. finalist olan Hasan Biltekin duygularını "Finalist olduğum için mutluyum. Ama Sergen'de de aynı sahneyi yaşadım şimdi de Tahsin de. İkisi de benim dostum. Sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim. Ama bu oyunda kaybeden olmadı"