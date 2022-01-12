Masumlar Apartmanı'nda adresi değişen isim için ayrılık iddiası can sıkacak! Başka yere çoktan geçti!

Yeni yıl sonrası diğer diziler gibi bir süre ara veren Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncularından birisiyle ilgili bomba bir iddia gündeme getirildi. Bu kez ortaya atılan iddia izleyicilerin moralini bozacak türden. Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in Maske Kimsin Sen programını sunmaya başlaması ayrılıyor mu söylentilerini de artırdı. Tansel Öngel'in Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacağı iddiası reytinglerde bir süredir kan kaybeden dizinin seyircilerinin moralini bozmaya yetti. Kulaktan kulağa gezen bu iddiaların hemen arkasından gözler şimdi bu ay yayınlanması beklenen Masumlar Apartmanı 54. bölümünde her şey netliğe kavuşacak.

BOMBA AYRILIK İDDİASI

Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncularından birisiyle ilgili bomba bir iddia gündeme getirildi. Bu kez ortaya atılan iddia izleyicilerin moralini bozacak türden.