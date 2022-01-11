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    • Magazin
    • 12.01.2022 09:22
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    • 12.01.2022 09:22
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    Dizilerde yılbaşı tatili ne zaman bitecek? ATV, Kanal D, Star, Show TV, TRT diziler ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman, Arka Sokaklar, Üç Kuruş, Kırmızı Oda…

    Televizyon kanallarında akşam kuşağında yayınlanan diziler dikkatle izleniyor ve yılbaşı nedeniyle ekrana gelmeyen dizilerin yeni bölümleri amacıyla heyecan dolu bekleyiş başladı. Bu anlamda Diziler ne vakit başlıyor? Dizilerde yılbaşı tatili ne vakit bitecek? Kuruluş Osman, Arka Sokaklar, Üç Kuruş, Kırmızı Oda hangi tarihte başlayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılır oldu. İşte o tarihler...

    takvim.com.tr
    Diziler ne zaman başlıyor?

    Diziler ne zaman başlıyor? Televizyon kanallarının yayınlarını yakından takip edenler özellikle akşam kuşağında yayınlanan ve yılbaşı nedeniyle iki haftadır ekranlara gelmeyen dizilerin yeni bölümlerinin hangi tarihte izlenebileceğini merak etmeye başladı. Kuruluş Osman, Arka Sokaklar, Üç Kuruş, Kırmızı Oda gibi heyecanla beklenen daha pek çok dizinin sosyal medya hesaplarından bilgiler paylaşılıyor ve fragmanlar yayınlanıyor. Peki hangi dizi hangi tarihte ekrana gelecek? Dizilerde yılbaşı tatili ne zaman bitecek? İşte yanıtı…

    DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Annemizi Saklarken: 6 Ocak
    Gönül Dağı: 8 Ocak
    Teşkilat: 9 Ocak

    Yargı: 9 Ocak
    Alparslan Büyük Selçuklu: 10 Ocak
    Kalp Yarası: 10 Ocak
        Damattan geline bir adet keleş
        Haberler Magazin Dizilerde yılbaşı tatili ne zaman bitecek? ATV, Kanal D, Star, Show TV, TRT diziler ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman, Arka Sokaklar, Üç Kuruş, Kırmızı Oda…
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