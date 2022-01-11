Dizilerde yılbaşı tatili ne zaman bitecek? ATV, Kanal D, Star, Show TV, TRT diziler ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman, Arka Sokaklar, Üç Kuruş, Kırmızı Oda…

Diziler ne zaman başlıyor? Televizyon kanallarının yayınlarını yakından takip edenler özellikle akşam kuşağında yayınlanan ve yılbaşı nedeniyle iki haftadır ekranlara gelmeyen dizilerin yeni bölümlerinin hangi tarihte izlenebileceğini merak etmeye başladı. Kuruluş Osman, Arka Sokaklar, Üç Kuruş, Kırmızı Oda gibi heyecanla beklenen daha pek çok dizinin sosyal medya hesaplarından bilgiler paylaşılıyor ve fragmanlar yayınlanıyor. Peki hangi dizi hangi tarihte ekrana gelecek? Dizilerde yılbaşı tatili ne zaman bitecek? İşte yanıtı…