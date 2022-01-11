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    • Magazin
    • 12.01.2022 09:28
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    • 12.01.2022 09:31
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    Aleyna Kalaycıoğlu'dan Batuhan Karacakaya'ya 'ilahi adalet..' Uğruna yalnız kaldı! Survivor'da deli divane aşıktı şimdi kanlı oldu!

    Survivor'da deli divane aşıktı şimdi kanlı oldu! Aleyna Kalaycıoğlu'dan Batuhan Karacakaya'ya 'ilahi adalet..' Uğruna yalnız kaldı... Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, bu şöhretini Survivor sonrasında da devam ettiriyor. Survivor'da gerek performansı gerekse daha magazine olaylarla gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu şimdi de yarışmada körkütük aşık olduğu Batuhan Karacakaya hamlesiyle gündemde. Aleyna ve Batuhan'ın birbirlerinin yüzünü görmeye bile tahammülleri kalmadı.

    Survivor’da deli divane aşıktı şimdi kanlısı oldu!

    Survivor 2021 bitti, 2022 All-Star kadrosu bile açıklandı ama 2021'deki mevzular bitmek bilmiyor. Yiğit Alp Poyraz ile İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu ve İsmail Balaban'ın zaferiyle sonuçlanan Survivor 2021'in, dolaylı yoldan kazananlarından biri de Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. 'Bedelini Ödedim' adlı bir şarkı çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'dan en karlı çıkan isim oldu. Sık sık da magazin haberleriyle gündeme geliyor. Bu kez Batuhan Karacakaya hamlesiyle gündeme geldi Kalaycıoğlu. Survivor'da birbirlerine deli divana gibi aşık olan ikili şimdi kanlı bıçaklı oldu. Ayrıca Batuhan Karacakaya'nın Aleyna Kalaycıoğlu'nun yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

    Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu'ydu. Nitekim bu ünvanını yarışmadan sonra da devam ettirdi. Sesinin güzelliğiyle bilinen Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrasında bu yeteneğini değerlendirdi ve 'Bedelini Ödedim' adlı bir şarkı çıkardı.

    Survivor'da bir dönem Ayşe Yüksel ile yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun daha sonra Yüksel'le arası bozulmuştu. Sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan dostluğu doğmuştu. Sürekli birbirlerini kollayan ikili yarışma sonrasında da dostluklarını korumuştu. Ancak Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu'na ihanet etti.

        Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'dayken, Batuhan Karacakaya ile yakınlaşmıştı. Ancak sonrasında ikili birbirlerinin yüzlerine bile bakmamaya başlamıştı. Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor sonrası yaptığı açıklamada kimseyle yakıştırılmak istenmediğini söylemişti.

        Büyük bomba geçtiğimiz aylarda patlamıştı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun Survivor'da yakınlaştığı Batuhan Karacakaya ile yakın dostu Aleyna Çalışkan'ın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

        Sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu'dan bir yorum gelmemişti. Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan'da ilişkilerini kabul etmişti. Bu kez karşı hamle Kalaycıoğlu'ndan geldi.

            'İLAHİ ADALETTE ZAMAN AŞIMI YOKTUR'

            Aleyna Kalaycıoğlu Twitter'dan öyle bir paylaşım beğendi ki ortalık birbirine girdi. O paylaşım Batuhan Karacakaya'nın yarışma esnasında söylediği bir söz üzerindendi.

            Kalaycıoğlu, Batuhan Karacakaya'nın 'ben mesela hiç bir rakip olarak bir kızı karşımda görmedim' sözlerinden sonra kendisine ve Ayşe Yüksel'e elenmesini içeren bir tweeti beğeninde ortalık karıştı.

            Aleyna Kalaycıoğlu'nun, Batuhan Karacakaya hakkında olumsuz paylaşımı beğenmesinin ardından Batuhan Karacakaya, Aleyna Kalaycıoğlu'yu takipten çıktı. Böylece ikili takipleşmeyi bıraktı.
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            Haberler Magazin Aleyna Kalaycıoğlu'dan Batuhan Karacakaya'ya 'ilahi adalet..' Uğruna yalnız kaldı! Survivor'da deli divane aşıktı şimdi kanlı oldu!
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