Aleyna Kalaycıoğlu'dan Batuhan Karacakaya'ya 'ilahi adalet..' Uğruna yalnız kaldı! Survivor'da deli divane aşıktı şimdi kanlı oldu!

Survivor 2021 bitti, 2022 All-Star kadrosu bile açıklandı ama 2021'deki mevzular bitmek bilmiyor. Yiğit Alp Poyraz ile İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu ve İsmail Balaban'ın zaferiyle sonuçlanan Survivor 2021'in, dolaylı yoldan kazananlarından biri de Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. 'Bedelini Ödedim' adlı bir şarkı çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'dan en karlı çıkan isim oldu. Sık sık da magazin haberleriyle gündeme geliyor. Bu kez Batuhan Karacakaya hamlesiyle gündeme geldi Kalaycıoğlu. Survivor'da birbirlerine deli divana gibi aşık olan ikili şimdi kanlı bıçaklı oldu. Ayrıca Batuhan Karacakaya'nın Aleyna Kalaycıoğlu'nun yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu'ydu. Nitekim bu ünvanını yarışmadan sonra da devam ettirdi. Sesinin güzelliğiyle bilinen Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrasında bu yeteneğini değerlendirdi ve 'Bedelini Ödedim' adlı bir şarkı çıkardı.
Survivor'da bir dönem Ayşe Yüksel ile yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun daha sonra Yüksel'le arası bozulmuştu. Sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan dostluğu doğmuştu. Sürekli birbirlerini kollayan ikili yarışma sonrasında da dostluklarını korumuştu. Ancak Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu'na ihanet etti.