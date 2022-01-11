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    • Magazin
    • 12.01.2022 09:23
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    • 12.01.2022 09:23
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    Ayşe Yüksel yaptı yapacağını ortalık karışık! Survivor Ayşe 'partnerim' dedi sevgilisi o sosyal medya fenomeni mi saldı bombayı!

    Survivor Ayşe 'partnerim' dedi sevgilisi o sosyal medya fenomeni mi saldı bombayı! Ayşe Yüksel yaptı yapacağını ortalık karışık... Survivor 2021'nin en çok konuşulan, en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Ayşe Yüksel, şimdilerde Instagram'da çok aktif. Her paylaşımı farklı bir olay yaratan genç yarışmacı bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Şimdilerde pek çok sosyal medya projesinin aranan yüzü olan Ayşe Yüksel öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı.

    Survivor Ayşe ’partnerim’ dedi sevgilisi o sosyal medya fenomeni mi saldı bombayı!

    Survivor All-Star 2022'nin başlamasına az bir süre kala Survivor 2021 yarışmacıları adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Onlardan biri de Ayşe Yüksel. Genç yarışmacı, yarıştığı süre boyunca hem performansı hem de girdiği tartışmalarla çok konuşulmuştu. Şimdilerde sosyal medya paylaşımları olay yaratan Ayşe Yüksel yine yaptı yapacağını. Yarışmada Yiğit Alp Poyraz'la sevgili oldukları iddia edilen Ayşe Yüksel'in yaptığı bir paylaşım sonrası ortalık birbirine girdi. Ayşe Yüksel'in sevgilisi o sosyal medya fenomeni mi? İşte haberin detayları ve gerçekler.

    Survivor 2021 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan ve sezonun son kadın yarışmacısı olan Ayşe Yüksel, magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

    Survivor'ın en çok konuşulan kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel, yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Şimdilerde, Survivor'ın kendisine getirdiği şöhretin tadını çıkarıyor.

        Yarışma sonrası yaptığı açıklamalar ve değişen giyim tarzı nedeniyle eleştirilerin odağında olan Yüksel, sosyal medyadan isyan etmişti bir süre önce.

        ''TELEVİZYONA ÇIKTIM DİYE KÖYDEKİ AYŞE'DEN ÇIKMADIM''

        Özel hayatına dair yapılan yorumlar karşısında sessizliği bozan Yüksel, ''Televizyona çıktım diye köydeki Ayşe'den çıkmadım. Görmek istediğinizi değil de gördüğünüzü sevmeyi deneyin. Toplum dayatmalarını hayatıma dayatma çabalarınızı görmezden gelemezdim. Bu hayat benim! Rica ediyorum artık hayatıma müdahale etmeyi bırakın. Ailem de ben de halimizden gayet memnunuz ve mutluyuz'' ifadelerini kullanmıştı.

        Ayşe Yüksel son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme gelmişti. Esmer güzeli olarak hafızalara kazınan Ayşe Yüksel saçlarında değişikliğe gitmişti.

            Defalarca bir zamanlar kankası şimdilerde kanlısı olan Aleyna Kalaycıoğlu ile kıyaslanan Ayşe Yüksel bu kez de özel hayatıyla gündemde.

            Ayşe Yüksel, sosyal medya fenomeni Deniz Efe Gül ile 'partnerim' notuyla paylaşım yapınca sosyal medya birbirine girdi. Pek çok takipçisi 'Ayşe ve Deniz sevgili mi?' merak ederken çok geçmeden bu sorunun yanıtı ortaya çıktı.

            Ayşe Yüksel ve Deniz Efe Gül'in bir reklam projesi için bir araya geldiği ortaya çıktı. Ayşe Yüksel'in adı bir süre önce oyuncu Tuan Tunalı ile anılmıştı.
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            Haberler Magazin Ayşe Yüksel yaptı yapacağını ortalık karışık! Survivor Ayşe 'partnerim' dedi sevgilisi o sosyal medya fenomeni mi saldı bombayı!
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