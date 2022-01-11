Ayşe Yüksel yaptı yapacağını ortalık karışık! Survivor Ayşe 'partnerim' dedi sevgilisi o sosyal medya fenomeni mi saldı bombayı!

Survivor All-Star 2022'nin başlamasına az bir süre kala Survivor 2021 yarışmacıları adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Onlardan biri de Ayşe Yüksel. Genç yarışmacı, yarıştığı süre boyunca hem performansı hem de girdiği tartışmalarla çok konuşulmuştu. Şimdilerde sosyal medya paylaşımları olay yaratan Ayşe Yüksel yine yaptı yapacağını. Yarışmada Yiğit Alp Poyraz'la sevgili oldukları iddia edilen Ayşe Yüksel'in yaptığı bir paylaşım sonrası ortalık birbirine girdi. Ayşe Yüksel'in sevgilisi o sosyal medya fenomeni mi? İşte haberin detayları ve gerçekler.