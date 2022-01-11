Dengeleri altüst edecek! Ayrılıkların yürek burktuğu Gönül Dağı'na yeni bir ses, yeni bir nefes geliyor

Yılbaşı arasının hemen ardından geçen hafta yepyeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı'ndan transfer haberi var. Kadrosuna bu sezon pek çok önemli ismi dahil eden Gönül Dağı yine dikkat çekecek bir transfere imza attı. Usta oyuncu Cem Kurtoğlu, Elif hemşirenin babası olarak kadrosuna katan dizi 22 yaşındaki genç oyuncu Oya İloğulları'yla anlaştı. Birçok reklam filminde rol alan Oya İloğulları'nın dizide Elvan karakterine hayat vereceği öğrenildi. Genç oyuncu Oya İloğulları 48. bölümde diziye katılacak. Köprü Film'in yapımcılığını üstlendiği dizi 1 Ocak 2022 Cumartesi günü yayınlanmıştı. Dizi bu akşam 46. bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başaracak.

GÖNÜL DAĞI'NA GENÇ YETENEK GELİYOR

Kadrosuna bu sezon pek çok önemli ismi dahil eden Gönül Dağı yine dikkat çekecek bir transfere imza attı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu Cem Kurtoğlu'nu Elif hemşirenin babası olarak kadrosuna katan dizi 22 yaşındaki genç oyuncu Oya İloğulları'yla anlaştı.