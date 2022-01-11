Gök Saray'ın bahçesine asılı olan kişinin gerçek suikastçı olmadığını açıklayan Balamir, ardından taht odasında ağabeyi Alpagu Han'la yüzleşti. Alpagu Han "Sen bana ihanet ettin" diyerek kardeşini suçlarken, Balamir "Nasıl ihanet ettim? Yasavulun Saltuk gibi yanlış suçluyu getirerek mi? Yoksa oğulların gibi suçluları yakalamayı beceremeyerek mi? Ya da ağabeyim gibi kandaşından kuşkulanarak mı? Nasıl ihanet ettim?" Alpagu Han bu sözlere "O çocuğu bütün beylerimin önünde konuşturarak! Yanlış suçluyu direğe astığımızı tüm budunuma duyurarak!" cevabını verdi.

Balamir "Kusura bakma ağabey, duyurmak zorundaydım. Kurultay kimi kağan seçtiğini ve yakında kimi seçeceğini bilmeli. Zaten kurultayda söz hakkı olan bütün boy beyleri burada. Kırkıncı gün Gök kurultayı toplana, yeni kağan seçile!" diyerek kurultay talebini yineledi.