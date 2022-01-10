Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Magazin
    • 11.01.2022 09:59
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    • 11.01.2022 09:59
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    Hepsi tek tek başlıyor! Alparslan Büyük Selçuklu, Kuruluş Osman, Camdaki Kız, Destan, Aziz... Önümüzdeki hafta seyirci düğün bayram edecek!

    Önümüzdeki hafta seyirci düğün bayram edecek! Hepsi tek tek başlıyor! Alparslan Büyük Selçuklu, Kuruluş Osman, Camdaki Kız, Destan, Aziz... Yılbaşı nedeniyle Show TV, Kanal D, Star TV, ATV ve TV8'de yayınlanan dizilere bir süreliğine ara verilmişti. Yeni yıl nedeniyle ara veren dizilerin yeni bölüm tarihleri tek tek belli oluyor. Dizilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyurular ve yayınlanan yeni bölüm fragmanlarıyla seyircilere aktarılıyor. Destan, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Camdaki Kız, Mahkum, Kardeşlerim ve Aziz gibi ekranların en çok sevilen yapımlarından yeni bölüm tarihleri belli olan dizileri sizler için derledik.

    takvim.com.tr
    Diziler ne zaman başlıyor?

    Yeni yılın ilk günlerinden bu yana pek çok dizi 2022'ye kısa bir tatille girdi. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TV8'de yayınlanan ve milyonlarca seyircisi olan diziler Aralık ayının son günlerinde yeni yıl nedeniyle bir süre ara verme kararı almıştı. Yeni yılın ortalarına yaklaştığımız şu günlerde dizilerin izleyicileri kanalların yaptıkları açıklamaları ve fragmanları takip ediyor. Destan, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Alparslan Büyük Selçuklu, Camdaki Kız, Mahkum, Destan, Kardeşlerim, Aziz gibi önemli diziler ise en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Yeni bölüm tarihleri belli olan ya da dizileri sizler için aktardık.

    DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Alparslan Büyük Selçuklu: 17 Ocak
    Arka Sokaklar: 14 Ocak

    Aziz: 14 Ocak
    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı: 20 Ocak
    Camdaki Kız: Henüz belli olmadı.
    Destan: 18 Ocak'ta başlaması bekleniyor.

    Kalp Yarası: Henüz belli olmadı.
    Kardeşlerim: 15 Ocak
    Kaderimin Oyunu: 14 Ocak
    Kuruluş Osman: 19 Ocak'ta başlaması bekleniyor.

        Kırmızı Oda: 21 Ocak
        Kıbrıs Zafere Doğru: 14 Ocak
        Sadakatsiz: Henüz belli olmadı.

        Diğer dizilerin yayın tarihleri belli olmadı. Yayıncı kuruluşlarından açıklama geldiği an takvim.com.tr farkıyla anında haberimizde bulabilirsiniz.

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