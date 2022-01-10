Hepsi tek tek başlıyor! Alparslan Büyük Selçuklu, Kuruluş Osman, Camdaki Kız, Destan, Aziz... Önümüzdeki hafta seyirci düğün bayram edecek!

Yeni yılın ilk günlerinden bu yana pek çok dizi 2022'ye kısa bir tatille girdi. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TV8'de yayınlanan ve milyonlarca seyircisi olan diziler Aralık ayının son günlerinde yeni yıl nedeniyle bir süre ara verme kararı almıştı. Yeni yılın ortalarına yaklaştığımız şu günlerde dizilerin izleyicileri kanalların yaptıkları açıklamaları ve fragmanları takip ediyor. Destan, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Alparslan Büyük Selçuklu, Camdaki Kız, Mahkum, Destan, Kardeşlerim, Aziz gibi önemli diziler ise en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Yeni bölüm tarihleri belli olan ya da dizileri sizler için aktardık.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Alparslan Büyük Selçuklu: 17 Ocak

Arka Sokaklar: 14 Ocak