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    • Magazin
    • 11.01.2022 14:02
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    • 11.01.2022 14:02
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    Kantarın topuzu kaçtı beklenen olacak! Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanı: Nihayet dönüyor!

    Hakan Gümüşoğlu'nun birer birer planlarını yoluna koyduğu Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü bekleniyor. Yine heyecanın dorukta olacağı Bir Zamanlar Çukurova'da 120. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Betül'ün çevirdiği katakulli ayağına dolanıyor. Züleyha, Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyerek onlara çok hak edecekleri bir ceza verdi ve ikisini birden kapının önüne koydu. Yaşadıklarının ardından büyük bir şok geçiren ikili soluğu başka bir mekanda aldı. Hakan Gümüşoğlu, aldığı vefat haberiyle sarsıldı. İzleyiciler şimdi büyük bir merakla Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeleri bekliyor.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanı yayında mı?

    Heyecanın farklı bir boyuta ulaştığı Bir Zamanlar Çukurova'da Haminne, Züleyha'ya Betül'ün onu öldürmeye çalıştığını anlattı. Vurulma olayının arkasında başka birisi olduğunu düşünen Hakan Gümüşoğlu her şeyi tüm derinliğine kadar araştırmaya karar verdi. Şermin ve Betül başlarına gelenlerden ötürü ne yapacağına karar veremezken soluğu gizli gizli gittikleri bir lüks mekanda aldı. Öte yandan Hakan kardeşi Hülya Gümüşoğlu'nun cenazesine katılsa da defnedilişini uzaktan izlemeyi tercih etti. Dizinin bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak ve Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanı için heyecan giderek artacak.

    ZÜLEYHA, ŞERMİN VE BETÜL'Ü KONAKTA BARINDIRMIYOR

    Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar. Birden çok farklı bir hayatın içine düşen Şermin ve Betül, Züleyha'dan intikam almak için and içer.

    HAKAN, CEZAEVİNDE MAHMUT'LA YÜZLEŞİYOR

    Polisler, savcıyla kavgaya girişen Hakan'ı gözaltına alır. Hakan, dik başlılığına devam ettikçe Abdülkadir, Hakan'ın bir planı olduğunu anlayıp korkuya kapılır. Cezaevine sevk edilen Hakan, Mahmut'la yüzleşir ve Züleyha'yı vuranın kim olduğunu sorar.

    ZÜLEYHA, HAKAN GÜMÜŞOĞLU'NUN İZİNDE

    Züleyha Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü haber alır almaz yollara düşer. Fikret de onu korumak için beraber gitmeyi teklif eder. Yola çıkmadan Hakan'a cenazeye katılacağını mesaj bırakan Züleyha, gerçeklere bir adım daha yaklaşır.

        ZÜLEYHA VE HAKAN'IN İLİŞKİSİ CİDDİLEŞİYOR

        Züleyha ve Hakan'ın basın toplantısında evleneceklerini duyurması Çukurova'nın gündemini değiştirir. Fikret, basın toplantısının ardından Hakan ve Züleyha'ya misilleme yapar ve Betül'le en yakın zamanda evleneceğini söyler.

        BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 120. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Bir Zamanlar Çukurova'nın 120. bölümünün 20 Ocak 2022 Perşembe günü izleyici karşısına olması bekleniyor.
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        Haberler Magazin Kantarın topuzu kaçtı beklenen olacak! Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanı: Nihayet dönüyor!
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