Kantarın topuzu kaçtı beklenen olacak! Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanı: Nihayet dönüyor!

Heyecanın farklı bir boyuta ulaştığı Bir Zamanlar Çukurova'da Haminne, Züleyha'ya Betül'ün onu öldürmeye çalıştığını anlattı. Vurulma olayının arkasında başka birisi olduğunu düşünen Hakan Gümüşoğlu her şeyi tüm derinliğine kadar araştırmaya karar verdi. Şermin ve Betül başlarına gelenlerden ötürü ne yapacağına karar veremezken soluğu gizli gizli gittikleri bir lüks mekanda aldı. Öte yandan Hakan kardeşi Hülya Gümüşoğlu'nun cenazesine katılsa da defnedilişini uzaktan izlemeyi tercih etti. Dizinin bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak ve Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanı için heyecan giderek artacak.
ZÜLEYHA, ŞERMİN VE BETÜL'Ü KONAKTA BARINDIRMIYOR
Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar. Birden çok farklı bir hayatın içine düşen Şermin ve Betül, Züleyha'dan intikam almak için and içer.
HAKAN, CEZAEVİNDE MAHMUT'LA YÜZLEŞİYOR
Polisler, savcıyla kavgaya girişen Hakan'ı gözaltına alır. Hakan, dik başlılığına devam ettikçe Abdülkadir, Hakan'ın bir planı olduğunu anlayıp korkuya kapılır. Cezaevine sevk edilen Hakan, Mahmut'la yüzleşir ve Züleyha'yı vuranın kim olduğunu sorar.
ZÜLEYHA, HAKAN GÜMÜŞOĞLU'NUN İZİNDE
Züleyha Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü haber alır almaz yollara düşer. Fikret de onu korumak için beraber gitmeyi teklif eder. Yola çıkmadan Hakan'a cenazeye katılacağını mesaj bırakan Züleyha, gerçeklere bir adım daha yaklaşır.