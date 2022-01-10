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    • Magazin
    • 10.01.2022 12:26
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    • 10.01.2022 12:26
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    Ne gönülü kaldı ne dağı! Gönül Dağı'nda yaşadıklarını kaldırmaya gücü kalmadı! TRT 1 kaşla göz arasında eline bavulu verdi

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir sürprize imza atarak reytinglerde kendisine üst sıralarda yer bulan Gönül Dağı dizi flaş bir ayrılıkla sallanıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Genç oyuncuların hüküm sürdüğü Gönül Dağı bu kadar iyi giderken bir oyuncusunun ayrılık haberi ne gönülü ne de dağını bıraktı. Hazal Çağlar'ın ayrılı haberi sonrası bu ayrılık iddiası izleyiciyi derinden yaraladı. İşte detaylar...

    Gönül Dağı’dan kaşla göz arasında içlere oturan veda

    Ne gönülü kaldı ne dağı! Gönül Dağı'nda yaşadıklarını kaldırmaya gücü kalmadı! TRT 1 kaşla göz arasında eline bavulu verdi... TRT 1 ekranının sevilen dizisi Gönül Dağı darmadağın mı oluyor. Bozkırın temiz insanlarının hikayelerinin anlatıldığı Gönül Dağı, reyting sonuçlarında kendisine hatrı sayılır bir yer bulmaya devam ediyor. Geçen sezon sonunda pek çok ayrılık yaşayan Gönül Dağı ile ilgili sosyal medyada yine flaş bir iddia ortaya atıldı. Eğer bu ayrılık doğruysa dizinin tadı tuzu kalmayacak.

    TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleyicisi ile buluşan Gönül Dağı dizisi, şimdilerde 2. sezon yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Sevilen dizi, ekranlara geldiği her bölümü ile milyonları da ekran başına kilitlemeyi başarıyor ve dizi, geçtiğimiz sezonda yakaladığı ilgiyi korumayı da başarıyor.

    İlk sezonunda reytingleri kasıp kavuran ve her bölümü ile ekranlara damgasını vuran Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonunda da başarılı ilerleyişine kaldığı yerden devam ediyor. Ancak sevilen dizi bu kez de beklenmedik bir veda haberi ile gündeme geldi ve sevenlerini çok üzdü… Ünlü oyuncunun Gönül Dağı dizisine veda edeceği söylentileri izleyicileri şaşırttı.

        Cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Gönül Dağı dizisi, Köprü Film imzasıyla ekranlara geliyor. Sevilen dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı oturuyor ve dizinin senaryosunu da Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök isimleri kaleme alıyor. Her bölümü ile başarılı reyting sonuçlar alan Gönül Dağı dizisinin başrollerinde ise Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk isimleri yer alıyor.

        Cumartesi günleri yayınlanan dizinin yeni bölümünün ardından gelecek hafta yani 47. bölümde neler olacağını gösteren kısa bir tanıtım yayınlandı.

        Yayınlanan tanıtımda Sefer'in, ''Zahide'm ben çok yoruldum. Hastane kokusundan, yeni yeni doktorlar tanımaktan, bölye mi olur şöyle mi olur diye düşünmekten ben çok yoruldum. Ne olacaksa olsun. Benim gücüm kalmadı artık.'' dedikten sonra Zahide'nin yanından uzaklaştığı görüldü.

            Dolmuşçu Sefer'in hastalığı daha da nüksetmeye başlayınca seyirci endişeli bekleyişi iddialara göre neticeye varmış bulunuyor.

            Medya kulislerine yansıyan iddialara göre Dolmuşçu Sefer Gönül Dağı ilerleyen bölümlerde tedavi göreceği için diziye ara verecek. Ancak yeniden diziye dahil olup olmayacağı ise merak edilmeye başlandı. Dolmuşçu Sefer iddialara göre dizideki hastalığı için bir süre kadroda yer almayacak.

            Ancak iddialara henüz bir netlik kazanmadı.

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            KAD-SİS
            Haberler Magazin Ne gönülü kaldı ne dağı! Gönül Dağı'nda yaşadıklarını kaldırmaya gücü kalmadı! TRT 1 kaşla göz arasında eline bavulu verdi
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