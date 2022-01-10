Ne gönülü kaldı ne dağı! Gönül Dağı'nda yaşadıklarını kaldırmaya gücü kalmadı! TRT 1 kaşla göz arasında eline bavulu verdi... TRT 1 ekranının sevilen dizisi Gönül Dağı darmadağın mı oluyor. Bozkırın temiz insanlarının hikayelerinin anlatıldığı Gönül Dağı, reyting sonuçlarında kendisine hatrı sayılır bir yer bulmaya devam ediyor. Geçen sezon sonunda pek çok ayrılık yaşayan Gönül Dağı ile ilgili sosyal medyada yine flaş bir iddia ortaya atıldı. Eğer bu ayrılık doğruysa dizinin tadı tuzu kalmayacak.