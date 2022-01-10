Masterchef Burcu Önal gerçek şampiyon! Başına talih kuşu kondu kuşun adı da Mehmet Şef! 'Burak Özçivit' vakası sonrası Burcu... Masterchef Türkiye 2021 sezonunun en büyük şampiyonluk adaylarından biri de Burcu Önal'dı. Yarışmaya daha önce 2 kere katılan Burcu Önal, bu sezon ana kadroya girerek şeytanın bacağını kırmıştı. Ancak Burcu'nun şampiyonluk yolu hüsranla sonuçlandı. Ya da biz öyle sanıyoruz. Çünkü Burcu Önal'ın başına talih kuşu kondu. İşte detaylar..
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef'te sevilerek takip edilen yarışmaların arasında bulunuyordu. Yarışmaya 6. Olarak veda eden Burcu Önal ise hayranlarını derinden üzmüştü.
Burcu Önal'ın vedası gündemi sarsarken; Mehmet Şefi de bu ayrılık çok etkilemişti.